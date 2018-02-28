Мы не были к этому готовы: модель plus-size Эшли Грэм показала тело в мини-бикини

28 Февр. 16:17 2018-03-01T02:55:45+03:00

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Однажды в интервью Эшли Грэм призналась, что с самого детства чувствовала на себе давление общества, родители старались ограничить ее в сладком, ровесники называли толстой, и девушке пришлось пройти немалый путь преодоления комплексов, чтобы наконец принять себя. И надо отметить, что пышнотелой красотке это удалось. Самая востребованная модель plus-size в мире на днях приняла участие в фотосессии для журнала Sports Illustrated, где показала себя прекрасную в мини-бикини. Купальник оказался настолько мини, что некоторые подписчики инстаграма модели заявили, что не были к этому готовы. На снимках модель действительно показала почти обнаженное тело, на котором явно видны лишние килограммы и несовершенства кожи. Но как поклонница движения бодипозитив, Грэм считает, что женщина прекрасна с пышными формами и с лишними килограммами.

theashleygraham Show me somethin' natural like ass with some stretchmarks ..OR cellulite

Кстати, чуть позже пышнотелая модель опубликовала целое видео, сделанное во время съёмок на пляже. На кадрах Эшли меняет купальники один за другим, охотно демонстрируя на камеру свою аппетитную фигуру.

theashleygraham Thick chicks in #SportsIllustrated

"Если бы у меня были бёдра и попа, как у тебя, я бы могла править миром!", - написала одна из подписчиц. "Омг моя цель - быть такой, как ты, серьёзно!!! Сексуальнее не бывает", - прокомментировала снимок поклонница. Многие девушки благодарили модель за то, что та борется с общепринятыми стандартами красоты: "Ты помогаешь мне поверить в то, что я хороша, будучи такого размера, как сейчас", "Я всегда показываю тебя своей 16-летней [дочери], которая ещё не научилась принимать своё тело".

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