У животных тоже началась эмансипация: львицы принялись отращивать гривы

28 Февр. 16:30 2018-02-28T16:38:42+03:00

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Львица по имени Бриджит из зоопарка американского города Оклахома 17 лет вела праведный образ жизни, но на старости лет учудила и в марте 2017 года принялась отращивать гриву. Напомним, у львов наблюдается ярко выраженный половой диморфизм: самцы не только крупнее самок, но обладают исключительной привилегией отпускать роскошную шевелюру. Она играет важную роль в определении социальной иерархии среди этих хищников и служит показателем физической силы и сексуальной активности. Чем темнее и пышнее грива, тем привлекательнее царь зверей выглядит для самок и более грозно - для конкурирующих самцов.

Поэтому новый имидж старушки-львицы (в дикой природе хищники живут 10-16 лет, но в неволе могут дотянуть и до 20 с хвостиком) шокировал зоологов. За 9 месяцев Бриджит обзавелась довольно заметной «бородой» и выглядит с львиной точки зрения довольно мужественно.

Львица по имени Бриджит из зоопарка американского города Оклахома 17 лет вела праведный образ жизни

- Мы пока не понимаем, с чем связаны эти изменения, - заявили ветеринары зоопарка Оклахомы. - Отклонений в состоянии ее здоровья пока не выявлено, но мы будем продолжать наблюдения.

Схожий случай описывала недавно группа биологов, наблюдавшая в заповеднике Ботсваны сразу пять «эмансипированых» диких львиц. Самки так же отрастили гривы и демонстрировали элементы мужского поведения. Наиболее ярко о смене ориентации «заявляла» львица под кодовым обозначением SaF05. Она не только отрастила самую пышную «копну» на загривке, но даже неоднократно пыталась вступить в половую связь со своими «товарками». Другие львицы-феминистки не отвечали взаимностью, но тоже «осваивали» мужские профессии: метили территорию, как это делали самцы, издавали рычание, свойственное львам-мачо. Ученые отмечали, что SaF05 вела себя по-мужски во время конфликта со львицами соседнего прайд. Когда конкурентки украли у нее тушу убитой зебры, SaF05 в отместку убила двух их детенышей - поступок, который характерен для львов, они без колебаний расправляются с чужим потомством. Ученые предположили, что причиной смены половой ориентации стал повышенный уровень мужского полового гормона тестостерона у львиц. Отчасти эта гипотеза подтверждается тем фактом, что все львицы-феменистки никогда не были беременны, хотя по наблюдениям биологов имели романтические отношения с противоположным полом.

Известна так же история еще одной львицы по кличке Эмма из Национального зоологического парка Южной Африки - она в возрасте 13 лет отрастила гриву медного цвета. Выяснилось, что у нее было заболевание яичников и они вырабатывали лошадиные дозы тестостерона. После удаления яичников Эмма утратила гриву и снова приобрела «женственный» облик.

Возможно, во всех этих случаях дело в редкой генетической мутации, в ходе которой организм львиц начинает сверхплановую выработку мужских гормонов. Однако, распространится дальше этой мутации не суждено, потому что такие самки неспособны произвести на свет потомство. Таким образом, мы на практике видим, как естественный отбор оберегает вид от сомнительных изменений.