На Бориса гуси смотрят хмуро

СЕГОДНЯ 01:15 2018-02-27T12:42:14+03:00

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Гигантские съемочные ангары на окраине Москвы. Внутри очень похоже на то ли новые, то ли бывшие склады ИKEA. Ряды железных конструкций, на которых приклеены номера: ходи разбирай товар. Только на полках пусто. А между ними снуют люди в средневековых одеждах.

Отравитель и реформатор

Блондин Андрей Мерзликин задумчиво гладит бороду. Виктор Сухоруков размеренно вышагивает, рассматривая всех и все вокруг. Мимо столика с баранками и компотом пробегает Светлана Ходченкова в кокошнике.

Все они творят историю в проекте «Годунов».

Мерзликин - князь Василий Шуйский, Сухоруков - каратель и любимец Ивана Грозного Малюта Скуратов, Светлана Ходченкова - дочь его Мария, впоследствии Годунова. Самого Бориса играет Сергей Безруков. Без глубокого пластического грима. На сугубо актерском мастерстве.

- Он был первым выборным царем России, - говорит Безруков. - Это важно. Что касается оценки фигуры, она у каждого останется своей. Для одних он был абсолютным царедворцем, шахматистом и политиком, шаг за шагом идущим к власти. Для других - одним из клана Годуновых, внутри которого были политики и поталантливее. Все это не так важно. Облик Годунова исторический, это живой персонаж. Он говорит, что власти без крови не бывает. И очень часто думает по этому поводу. А можно ли так? А место ли ему в Кремле? Вправе ли он так поступать? Постоянные вопросы и сомнения абсолютно искренни. В отличие от Ивана Грозного он не был кровожадным. Пытался решать все мирным путем, чем себе и вредил.

Не случайно Безруков заговорил о порядке престолонаследия. Годунов был первым царем, которого выбрал Земский собор. То есть он был не до конца легитимным правителем в глазах народа. Слегка неполноценным. Он понимал это и не мог не переживать. Да, решение о коронации принимали представители всех, кроме крестьянства, сословий. Но все же он не получил престол по праву крови и прервал династию Рюриковичей, правивших страной 700 лет.

Приход к власти был еще более странным и потому, что наследник престола - царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, - при невыясненных обстоятельствах погиб в городе Угличе.

А потом и еще один сын Ивана Грозного (в сериале - Сергей Маковецкий), правитель Московии Федор Иоаннович (Федор Лавров), скончался. Кому это было выгодно? Годунову в том числе. Народ безмолвствовал, но приписывал именно ему вину в избавлении от Рюриковичей.

Между прочим, «наше все» Пушкин в своем «Борисе Годунове» соглашается с историком Николаем Карамзиным в том, что виновником гибели царевича Дмитрия был Годунов.

Борис был мастером интриг и, по одной из версий, отравил не только Ивана Грозного (в его останках обнаружили высокое содержание ртути) и Федора Иоанновича, но и сестру царицы Ирины Годуновой, а еще герцога Ганса Датского, дочерей герцога Магнуса Датского и других. Разумеется, доказано это не было. Словом, «Игра престолов» отдыхает по сравнению с русским Средневековьем!

При всем этом именно при Годунове на Руси ужесточилось крепостное право, появился первый патриарх - Иов (в сериале его сыграл Борис Плотников). А еще он задолго до Петра I начал привлекать иностранных специалистов и использовать опыт Европы.

Кто бы мог подумать, что этот пожилой диджей - Сергей Маковецкий в гриме Ивана Грозного. Фото: Канал «Россия 1»

«И мальчики кровавые в глазах»

В павильоне выстроили настоящие средневековые палаты. Маленькие зарешеченные окошки, изразцы, расписанные стены. Пока пауза, гусляры общаются по ватсапу: шлют кому-то аудио («Пока сидим, снимаем, на меня надели смешной парик, на территории какого-то завода, хрен знает где»). Тускло и камерно.

Восковые свечи погружают площадку «Годунова» в легкий чад и атмосферу XVI века. Малюта Скуратов выдает за Бориса Годунова дочь Марию. Правда, она не совсем рада происходящему.

- С Малютой судьба сводила меня не раз, - вспоминает Виктор Сухоруков. - Я должен был его играть в выпускном спектакле. Не сложилось. Пройдет время - и после фильма «Остров» Лунгин приступит к съемкам фильма «Царь». Я приду на пробы и скажу: «Павел Семенович, дай попробовать Скуратова!» А он ответит: «Что? Детей жрать любишь?!» Я тогда опешил: «При чем тут это?» Он не позвал. Обижаться я не стал. Хорошо, что здесь играю Малюту. Роль у меня небольшая, но запоминающаяся. Жестокий каратель и душегуб - обычно таким его представляют. Мало кто знает, что к учреждению опричнины он никакого отношения не имел. До беспамятства обожал дочерей. И по долгу службы выполнял работу как мог. Диктовало время. Можно ли было иначе? Заговоры, отравленные кубки, темные ночи, предательства. Из нашего времени судить о тех событиях очень непросто!

Стол накрыт по-царски. Пироги, соленья, кубки с вином, красная икра, фазаны. Чего только нет. Икра заморская баклажанная! И фаршированный гусь, глядящий на Годунова так, будто что-то понял про дальнейший ход истории. За столом сидит и Богдан Бельский - опричник и брат Марии Скуратовой, который сперва собирал антигодуновский заговор, а после стал приближенным царя.

«Тишина! Поехали!»

- Спасибо, Богданыч, спасибо, - шепчет Годунов вошедшему Бельскому (Антон Кузнецов) на ухо. - Век не забуду...

- Не грусти, Борисыч, - кивает лысый соратник на строптивую сестру, которая не в духе. - Сам выбрал такую...

- А я и не выбирал, - улыбается широкой есенинской улыбкой Годунов. - Как увидел, так и пропал.

- Может быть, Шуйский далек от положительной оценки, - оправдывает Андрей Мерзликин своего героя, впоследствии ставшего царем и погибшего в плену у поляков. - Но это ключевой персонаж. Противоречивая фигура. В «Годунове» это роль-функция, высвечивающая борьбу за власть. Василий Шуйский помогает понять, благодаря каким интригам Годунов взошел на престол. До сих пор историки обсуждают, имеет ли отношение Годунов к убийству царевича Дмитрия. Помните фразу из бессмертной трагедии Пушкина «Борис Годунов»: «И мальчики кровавые в глазах»?

Первой у Бориса и Марии родилась дочь Ксения. Впоследствии ей было посвящено много народных песен. Фото: Канал «Россия 1»

Пушкинский «Борис Годунов» закольцован на гибели ребенка. Сначала гибнет царевич Дмитрий, потом убивают детей Годунова. История, как известно, оправдывает и не такое. Но для классика оправданий быть не может. И именно поэтому Лжедмитрий у него побеждает Годунова, он мстит за невинно убиенного ребенка. В сериале «Годунов» все сложнее: авторы проекта представляют зрителю многослойный пирог, разрезать который и делать выводы о вкусе должен каждый посмотревший.

В проекте собран весь цвет русского кино. Помимо упомянутых актеров, снимаются Анна Михалкова (Ирина Годунова), Анна Ковальчук (Мария Ливонская), Евгений Цыганов (царевич Иван), Юрий Колокольников (английский дипломат Джером Горсей) и другие.

Премьера сериала «Годунов» на канале «Россия 1» намечена на следующий телесезон.