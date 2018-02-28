2018-02-27T13:39:32+03:00
Авто

Главный психиатр Минздрава наехал на автомобильную рекламу

Сейчас автопроизводители строят свои рекламные кампании на идее доминирования, но пропаганда превосходства на дороге ни к чему хорошему не ведет. Как вам такой поворот?
Андрей ГРЕЧАННИКkpauto@dorogi_kozerogi
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Комментарии: comments1
Недавно Госавтоинспекция предложила запретить героям экрана нарушать правила дорожного движения. Правда, положительным - отрицательным можно.Недавно Госавтоинспекция предложила запретить героям экрана нарушать правила дорожного движения. Правда, положительным - отрицательным можно.Фото: кадр из фильма
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- Агрессивная или направленная на какие-то чувства, которые водитель не должен проявлять, реклама имеет место. Вот слово «дерзкий» - как машина может быть дерзкой? Или фраза «заставлять себя уважать» - понятно, о чем идет речь. Или «развивает скорость 100 км/час» за определенное количество секунд. Вместо того чтобы говорить о безопасности, надежности, уважительном вождении, вот таким образом рекламируется автомобиль, - считает главный специалист-психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе. - Очевидно, это надо каким-то образом запретить.

«Запретить» - не самое приятное слово, а для автомобилистов оно вообще как красная тряпка для быка. Не так давно Госавтоинспекция предлагала запретить положительным героям фильмов нарушать правила дорожного движения. Логика такая: плохиши могут не пристегиваться и гонять за рулем сломя голову, подрезая, превышая и даже тараня чужие машины. А как хорошему полицейскому их догонять? Или как киногерою улепетывать от бандитов? Мы же не можем представить себе детектив или боевик без погони. Короче, трудный момент, пока отложили в долгий ящик.

Но врач-чиновник на своем предложении запретить рекламу превосходства не останавливается. Он предложил не допускать к управлению автомобилями лиц младше 21 года из-за «отсутствия страха смерти у людей, не достигших этого возраста».

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