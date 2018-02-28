2018-02-28T12:17:46+03:00
Экономика

Вице-премьер Игорь Шувалов: "Некоторые услуги налоговиков можно сделать платными"

Но лишь в том случае, если это облегчит жизнь налогоплательщикам
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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Вице-премьер Игорь Шувалов.Вице-премьер Игорь Шувалов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Заплатить, чтобы заплатить налоги. Так можно охарактеризовать то, что сегодня, в среду 28 февраля предложил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

- Некоторые услуги Федеральной налоговой службы могут стать немного платными. В этом нет ничего плохого, - заявил он на итоговой коллегии ФНС. - Суть предложения - если налоговики создадут еще больше удобств для граждан, то за эти услуги они могут брать дополнительную плату. Очень небольшую, необременительную. Пусть это будет легальный сервис. В этом нет никакого греха.

По его словам, базовые услуги, которые уже предоставляет государство в виде налоговой службы, должны будут остаться бесплатными. Речь лишь о дополнительные сервисах, которые упростят жизнь налогоплательщикам. Как пример - если ФНС сможет помогать оформлять документы. Сейчас на этом построен целый бизнес: специальные конторы предлагают услуги по оформлению налоговых вычетов, заполнению деклараций и т.п. Вопрос спорный. С одной стороны, россияне и так платят достаточно налогов в казну, чтобы получать все госуслуги бесплатно. С другой стороны, мы платим множество госпошлин в другие органы власти (ГИБДД, ЗАГС, Росреестр и др.). А во многих бюджетных учреждениях есть возможность получить более удобное обслуживание за дополнительную плату.

- Этот вопрос нужно прорабатывать, - заявил «КП» глава ФНС Михаил Мишустин. - Но даже если такое появится, плата будет очень небольшой.

Напомним, личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС (nalog.ru) уже пользуются свыше 26 млн. граждан. Этот сервис предоставляется бесплатно.

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