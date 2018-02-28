2018-02-28T13:17:25+03:00
Общество

Школьные олимпиады сократят, а число бесплатных мест в вузах увеличат

Глава минобрнауки считает ненормальным, когда олимпиадник не может нормально сдать ЕГЭ по своему предмету
Максим ВОЛОДИН
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Ольга Васильева дала интервью телеканалу “Россия 24”.Ольга Васильева дала интервью телеканалу “Россия 24”.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр образования и науки Ольга Васильева дала интервью в эфире телеканала “Россия 24”. Вот самые примечательные высказывания.

О вовлечении детей в предвыборную кампанию

“Все моменты, все возможности поползновения использовать наших детей, конечно, будут исключены, потому что этого делать нельзя".

О бюджетных местах в вузах

“В этом году мы увеличиваем на большое количество процентов бюджетных мест по медицинским специальностям, по педагогическим специальностям, инженерным, по IT-направлению”.

О кредитах на образование

«У нас завершаются все работы по правовой базе. Я думаю, в ближайшее время мы выйдем на соглашение с банками. Потому что я считаю, что это замечательная вещь, которая даст возможности нашим детям».

О сокращении олимпиад

“Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы… Когда олимпиадник получает 60 и ниже баллов на ЕГЭ по тому предмету, где он выступал, будучи олимпийским чемпионом, это наводит на большие мысли. Это ненормально”.

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