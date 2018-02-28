Школьные олимпиады сократят, а число бесплатных мест в вузах увеличат
Министр образования и науки Ольга Васильева дала интервью в эфире телеканала “Россия 24”. Вот самые примечательные высказывания.
О вовлечении детей в предвыборную кампанию
“Все моменты, все возможности поползновения использовать наших детей, конечно, будут исключены, потому что этого делать нельзя".
О бюджетных местах в вузах
“В этом году мы увеличиваем на большое количество процентов бюджетных мест по медицинским специальностям, по педагогическим специальностям, инженерным, по IT-направлению”.
О кредитах на образование
«У нас завершаются все работы по правовой базе. Я думаю, в ближайшее время мы выйдем на соглашение с банками. Потому что я считаю, что это замечательная вещь, которая даст возможности нашим детям».
О сокращении олимпиад
“Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы… Когда олимпиадник получает 60 и ниже баллов на ЕГЭ по тому предмету, где он выступал, будучи олимпийским чемпионом, это наводит на большие мысли. Это ненормально”.