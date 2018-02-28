ВАДА призывает отнять спортивные турниры у России: пока еще ничего не случилось, но паника уже захватила российский спорт

СЕГОДНЯ 13:40 2018-02-28T14:34:18+03:00

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Российский спорт опять бьется в истерике. Только успокоились по поводу Олимпиады, решили что правильно, что не объявили бойкот и съездили в Пхенчхан, порадовались хоккейному золоту и поздравили фигуристок и лыжников, как пришла новая напасть. Спортивные СМИ сообщили, что ВАДА с 1 апреля запрещает проводить в России крупные спортивные соревнования!

Истерика получилась первостатейная. Рыдания стоят на весь российский спорт: прощай, Гран-при по фигурному катанию! Прощайте, соревнования по синхронному плаванию! Турниры художественной гимнастике и еще почти по ста видам спорта, мы не увидимся больше никогда-никогда! И поскольку мало кто что понимает, в том числе даже в самом ВАДА, паника, пополам с истерикой, накрыла всю спортивную Россию.

Но чтобы понять, что все не так страшно, как хочется иногда в самоуничижении представить, надо в представленных документах вычитать 5 простых вещей.

1. Запрет по проведению соревнований не распространяется на турниры, что уже отданы России. То есть чемпионату мира по футболу ничего не угрожает. Этапу гонок «Формула-1» в Сочи тоже ничего бояться вплоть до 2025 года - именно до такого срока подписан контракт на его проведение. И так далее - надо смотреть документы по каждому турниру, насколько отданы права, какие контракты на какой срок подписаны.

2. Запрет может начать действовать только с 1 апреля 2018 года. А снят вообще в любой момент.

3. Проблема появилась потому, что РУСАДА (российское антидопинговое агентство) до сих пор не восстановлено в правах. Как только ВАДА восстановит РУСАДА в правах, проблема тут же исчезнет сама собой. Когда это может произойти? Скорее всего в мае. Именно тогда состоится заседание учредителей ВАДА. В пользу того, что именно в мае РУСАДА восстановят, говорит даже сам глава ВАДА Крейг Риди. Накануне Олимпиады-2018 он заявил, что РУСАДА будет восстановлена в течении нескольких месяцев.

4. Все это значит в итоге: с 1 апреля до мая России не сможет подавать заявки на получение НОВЫХ турниров. То есть если мы вдруг решим подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, ее могут не принять. Пока это все последствия. Еще раз: мы не сможем подавать заявки на проведение НОВЫХ турниров, подумать только, месяц-полтора!

5. Что будет, если РУСАДА не восстановят в мае? Будет назначена еще одна дата, когда будет рассматриваться этот вопрос. И все заинтересованные стороны в один голос говорят, что это дело ближайших месяцев.

Почему же так все всполошились? Кажется, в российском спорте прогрессирует огромный комплекс неполноценности. Всем кажется, что нас унижают по всем вопросам без исключения. Клич «Наших бьют!» сейчас настолько популярен, что никто не хочет разбираться, что конкретно происходит. А чувство самоуничижения стало настолько сладким, что отказаться от него никто в российском спорте не хочет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ситуацию вокруг возможных проблем с получением турниров прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет информации о каких-либо возможных ограничениях со стороны ВАДА.

Ситуацию вокруг возможных проблем с получением турниров прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет информации о каких-либо возможных ограничениях со стороны ВАДА.

«Информация поступает достаточно противоречивая, но мы не располагаем информацией о каких-то возможных, скажем так, обременениях или ограничениях права России проводить международные состязания», - сказал Песков.