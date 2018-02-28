В Калуге задержаны вооруженные члены "Артподготовки"

СЕГОДНЯ 14:07 2018-02-28T15:33:41+03:00

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли в Калуге деятельность членов запрещенной в России региональной преступной группы "Артподготовки" (сформирована для проведения резонансных экстремистских акций). Организатор группы и трое его сообщников подозреваются в продаже боевого оружия в Центральном федеральном округе.

- В ходе обысков изъяты 15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка, свыше 100 основных частей и комплектующих к нему, 9 самодельных взрывных устройств, 3,5 кг взрывчатого вещества, более 200 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, литература и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой экстремистской организации "Артподготовка", - сообщили "КП" в ЦОС ФСБ России.

Следователи обнаружили также лабораторию, где экстремисты модернизировали оружие и производили взрывчатку.

Отметим, что на днях две подобных оружейных мастерских были ликвидированы в Брянске. На Северном Кавказе за минувший год уничтожено 279 тайников с оружием и боеприпасами. Все эти точки по изготовлению и продаже боевого оружия были хорошо известны членам террористических формирований и эмиссарам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), которые занимаются вербовкой и распространением в России своих "спящих ячеек".

"Всего за 2017 год в России предотвращено 25 терактов, - сообщил в среду на ежегодной пресс-конференции первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин. - Пресечена деятельность более 50 законспирированных ячеек, задержано 1060 бандитов, уничтожены 90 боевиков, включая 13 главарей бандгрупп, которые попытались оказать вооруженное сопротивление.

Представитель спецслужбы отметил, что удалось предотвратить целую серию терактов в Москве, которые должны были произойти во время Кубка конфедераций.

"Количество преступлений террористической направленности в России за последний год сократилось на 25 процентов. В минувшем году удалось добиться удаления контента террористов и экстремистов с более чем 60 тысяч сайтов, заблокировано более 10 тысяч страниц, через которые эмиссары террористов вели вербовочную деятельность. Закрыт въезд в Россию более 17,5 тысячам иностранцев, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности. Однако террористические организации изменили тактику. Они не засылают террористов из других стран, а все активнее вербуют трудовых мигрантов, которые уже находятся на территории страны," - обрисовали обстановку официальные представители НАК.

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