Участница шоу «Голос.Дети» Олеся Машейко: «Я поняла, что ко мне повернулись. Только не знала кто»

СЕГОДНЯ 14:10 2018-02-28T14:19:38+03:00

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«Я, грею счастье внутри, смотри.

Оно с тобою связано.

Глаза мои завязаны.

Но я все вижу».

Конечно, когда песню Елки «Грею счастье» поет любой другой ребенок — эффект чуть иной. Но 11-летняя Олеся Машейко из Казани неслучайно вышла на сцену детского «Голоса» в темных очках. Когда наставники начали поворачиваться к ней, разумеется, слез было не сдержать. Слепые прослушивания для нее — горький каламбур.

Девочка ничего не видит.

И слишком уж очевиден был контраст.

И слишком уж нарочита реакция наставников — Пелагея ахнула и схватилась за лицо, как будто ее муж Иван Телегин все-таки проиграл тот самый олимпийский финал немцам. У других в глазах блестели слезы. И лишь Баста хлопал, тепло и по-отцовски улыбаясь. В самом деле, а что такого случилось? Чем Олеся заслужила «особенный подход» или дополнительные охи? Едва ли девочка считает себя особенной. Или хочет, чтоб ее вокал оценивали, исходя из каких-то там особых обстоятельств здоровья.

С одной стороны, это так.

С другой, конечно, нет. Ведь примерно так же трагично выглядел Данил Плужников, в финале третьего сезона шоу «Голос.Дети» спевший «Нас бьют, мы летаем» (у мальчика сложное заболевание костей — конечности почти не растут — Авт.).

Речь не о спекуляции и не об игре на нервах сердобольных зрителей. Для Олеси — это выступление, возможно, пока самое важное событие в жизни. И ради этого стоило все затевать.

- Я поднимаюсь по этим четырем ступенькам, и у меня трясутся колени! - вспоминает Олеся, выйти на сцену которой помогала сотрудница проекта. - Мое вступление — было четыре удара барабанными палочками. Как только я их услышала, сразу потянула микрофон к себе и запела. Слышу, что зал начинает аплодировать. А мне надо было одновременно и соображать, и петь. Когда начали активно хлопать, я поняла, что ко мне повернулись. Но не поняла, кто именно: Пелагея, Баста, Меладзе — кто?!

Олеся занимается с вокалом с 6 лет. Учится в обычной, среднеобразовательной и музыкальной школе — по специальности флейта, фортепиано и хоровое пение. Больше всего любит «позитивную, веселую» или нежную музыку. Олеся живет с сестрой-двойняшкой Настей. В прошлом году девочки в финале республиканского «фестиваля индивидуальности и талантов» завоевали титул «Маленькая принцесса Татарстана». Все, что их отличает, это темные очки. Когда родители едут по делам, сестры остаются вместе и отлично справляются дома с обедом, уроками и собачкой Микки. Читает Олеся с помощью азбуки слепых — шрифта Брайля, то есть руками.

А вот пользуется смартфоном буквально на ощупь, помня, сколько раз надо пролистнуть страницу, чтобы открыть нужное приложение. Общается с подписчиками — с помощью аудио. Да, к своим 11 годам вокалистка уже успела стать весьма популярным блогером. Аудиоблогером.

— Есть же видеоблогеры? — разъясняет Олеся. — Они снимают то, что делают и рассказывают об этом. Вот и я придумала свой способ блогинга. Поскольку я не вижу, записываю аудиоблоги. Например, от лица нашей собаки, чихуахуа Микки. Подписчики очень ее полюбили. Морскую свинку тоже не забываем.

Родители вспоминают, как Олеся в три года садилась перед телевизором и слушала музыку — клипы или рекламу. Все хорошо запоминала, слух у девочки обострен. Потом девочке стали ставить песни, она пыталась их перепеть. Но не знала, фальшиво или нет, что такое головной или грудной регистр. Даже нот не знала. В музыкальной школе на прослушивании ей больше всего приглянулась флейта. Играет на ней и фортепиано. В обычной школе Олеся — «ударница», то есть завершает триместр ударно, с одной-двумя четверками.

Олеся Машейко в объятиях Пелагеи. ФОТО Владимир СОКОЛОВ

Попасть в «Голос» — еще дедушкина мечта, как говорит вокалистка. Очень уж хотел видеть внучку на Первом канале. Но не дожил до счастливого момента.

Теперь девочка попала в проект. И врачи говорят, что зрение может начать восстанавливаться в результате мощной встряски, сильного стресса, гормонального всплеска. Кто знает, может таким импульсом для глазной сетчатки Олеси и станет «Голос»? Дай Бог.

ДОСЛОВНО

- Настя с детства не понимала, почему к Олесе было приковано столько внимания, - говорит мама девочек Эльмира Машейко. - Но когда подросла, мы объяснили, что Олеся не видит. У нее болят глазки. Настя не успокаивалась, потому что не могла осознать, что это такое. Настырничала. В итоге папа завязал ей глаза лентой и попросил хотя бы час пожить в таком состоянии — походить по квартире, по улице. После этого Настя стала вести себя как старшая и помогать Олесе. Кстати, она и есть старшая — на десять минут раньше родилась. Когда мы выписывались из роддома, окулист сказал, что со зрением у детей все хорошо. Через четыре месяца я обратила внимание, что Олеся перестала реагировать на игрушки. Диагноз - ретинопатия недоношенных пятой степени. Когда она начнет видеть? Никто не знает. Есть шанс, что через какое-то время Олеся начнет видеть силуэты.

КСТАТИ

Олеся Машейко — не первая незрячая участница детского «Голоса». В 2015 году во второй сезон проекта пришла 12-летняя Аделина Кюрджиева из Тюмени — и спела хит Раймонда Паулса и Роберта Рождественского «Любовь настала». К девочке никто не повернулся.