Как меняются дети-актеры за время съемок в одном сериале

28 Февр. 18:11 2018-02-28T18:32:44+03:00

Актер Чандлер Риггз получил роль в "Ходячих мертвецах" в 10 лет, а расстался с ней в 19.

Чтобы отдать дань безвременно ушедшему Карлу Граймсу из «Ходячих мертвецов», «КП» вспомнила других актеров, пришедших в сериал детьми, а закончивших сниматься в нем уже во взрослом возрасте

Популярный сериал «Ходячие мертвецы» понес невосполнимую потерю. Юный Карл Граймс пал от зубов хищного кровожадного зомби. Актер Чандлер Риггз получил эту роль в 10 лет, а расстался в 19. За это время он стал не только кумиром многочисленных поклонников и, главное, поклонниц, но и был награжден престижной премией «Молодой актер» и два раза премиями «Сатурн». Но и это не все заслуги юного падавана. Карл Граймс стал мемом. Самым долгоиграющим и самым узнаваемым.

В то время, когда миллионы фанатов прощаются с Карлом, мы решили посмотреть, как же удивительно растут в сериалах дети. На глазах счастливых зрителей девчонки и мальчишки словно по мановению волшебной палочки превращаются в статных юношей и девушек.

Мэйси Уильямс пришла в «Игру престолов» в 14 лет. Сама Мэйси признается, что согласилась сниматься, потому что очень хотела купить себе ноутбук.

Мэйси Уильямс пришла в «Игру престолов» в 14 лет. Сама Мэйси признается, что согласилась сниматься, потому что очень хотела купить себе ноутбук.

«Я думала только о том, хватит ли денег, которые я заработала, на ноутбук. Мой отчим, Гарри, посмотрел на меня и сказал: «Я думаю, что ее хватит на пару ноутбуков, Мэйси. Вдруг я смогла платить за уроки танцев и школьные экскурсии, за все те вещи, которые раньше оплачивала моя мама».

Что ж, думается, отчим актрисы был прав, ведь в апреле Мэйси исполнится 21, а она по-прежнему одна из главных звезд «Игры престолов».

А ведь актер Итан Каткоски пришел в сериал в 10, большеглазым засранцем, а вскоре, как и коллеги выше, вступит в свое совершеннолетие.

Наиболее безголовый братишка из «Бесстыжей» семейки Галлагеров, как можно было подумать, просмотрев первые несколько сезонов, вдруг становится чуть ли не самым сообразительным и дальновидным. Он сворачивает с кривой тропинки и надежно обеспечивает свое будущее, поступив в военное училище, и в будущем не ведется на приставания глупой школьницы-наркоманки! Ты ли это, Карл?! А ведь актер Итан Каткоски пришел в сериал в 10 лет большеглазым засранцем, а вскоре, как и коллеги выше, вступит в свое совершеннолетие.

За 4 года Давид оформился до нужных пропорций, и вскоре 18-летний молодой человек наденет на себя маску с ушками и знаменитый черный плащ.

Актера Давида Мазуза взяли на роль юного Брюса Уэйна в сериал «Готэм» в надежде не только на его грустные глаза, которые нужны были только для первого сезона, но и на то, что когда-то он все-таки взлетит. Взлетит, подобно другим бэтмэнам, туда, ввысь, под черные облака Готэм-Сити. За 4 года Давид оформился до нужных пропорций, и вскоре 18-летний молодой человек наденет на себя маску с ушками и знаменитый черный плащ.

)? За 12 лет в безумном шоу Ангус не только становился самым высокооплачиваемым актером, завоевывал премии и сердца поклонниц.

Вот черт, когда смотришь на пухленькое невинное личико Ангуса Ти Джонса и его Джейка в сериале «2,5 человека» искренне недоумеваешь: неужели из этого ангелочка выросла точная копия дяди Чарли (Чарли Шин)? За 12 лет в безумном шоу Ангус не только становился самым высокооплачиваемым актером, завоевывал премии и сердца поклонниц. Он раскритиковал сериал, сделавший его знаменитым, и не раз находился на грани нервного срыва.

Спустя восемь сезонов популярного сериала близнецов-проказников не узнает ни один, даже самый дотошный полицейский

Бренту и Шейну Кинсманам (Престон и Портер Скаво из «Отчаянных домохозяек») вполне по плечу было ограбить какой-нибудь банк и на время залечь на дно. Потому что спустя восемь сезонов популярного сериала близнецов-проказников не узнает ни один, даже самый дотошный полицейский. Жаль, а, может быть, и хорошо, что у мальцов тогда не хватило на это ума. Ведь сегодня они оба - вполне успешные актеры.

Заумник Мэнни и раздолбай Люк в этом году отметят двадцатилетие и по десяточке в сериале!

Мэнни Дельгадо (Рико Родригес) и Люк Данфи (Нолан Гоулд), хоть растут вроде в одной большой ячейке общества, и одногодки, как в сериале «Американская семейка», так и в обычной жизни, но на самом деле полные противоположности. Заумник Мэнни и раздолбай Люк в этом году отметят двадцатилетие и по десяточке в сериале!

Шейн (Александр Гоулд), сначала стал убийцей, а потом надел полицейскую форму. И это все –

В сериале «Дурман» главная героиня Нэнси Ботвин в силу занятости не уделяла должного внимания воспитанию своих детей. Поэтому ее младшенький, Шейн (Александр Гоулд), сначала стал убийцей, а потом надел полицейскую форму. И это все – за восемь сезонов!