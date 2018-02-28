Анатолий Вассерман о новом заявлении Серебрякова: Он недоволен страной из которой уехал потому, что на самом деле пытался уехать от себя

28 Февр. 18:20 2018-03-01T03:09:27+03:00

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«Национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Эта формулировка актера Алексея Серебрякова задела за живое десятки тысяч россиян. Кто-то спорит с артистом, кто-то выражает солидарность. Сам актер не стал отказываться от своих слов, но и развивать мысль отказался. Но спустя неделю на просторах сети появляется новая видеозапись, где Алексей Серебряков в беседе с режиссерами Андреем Звягинцевым и Виталием Манским в пылу рассуждений называет народ страны «человеческим материалом». Это видео было снято осенью 2017 года в качестве предисловия к фильму польского режиссера Войцеха Касперского. Опубликовал его канал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио «Свобода» и «Голоса Америки», - ред.) . Вот что актер сказал дословно:

- Виталий, согласись, что вся последняя конструкция, которая продолжается до сих пор на протяжении 20 лет, это бесконечное ухудшение человеческого материала в стране. Это прежде всего телевидение: нажми на кнопку - получишь результат, скажи букву «а» и получишь миллион. Это бесконечная самодеятельность. Не надо тренироваться. Ты звезда, выйди на лед и все будут любоваться тобой. Не надо трудиться, не надо работать, не надо учиться, не надо ничего. Это пропаганда. На телевидении всего три нормальных умных передачи: «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Умники и умницы». Вот и все.

- Ой..., - пытается продолжить диалог Манский.

- ...И качество чрезвычайно низкое, - повторяет Алексей Серебряков свой тезис. Ну чрезвычайно низкое. Потому что все было направлено на это. И это политика. Потому что, собственно говоря, политика заключается в том, что нужно превратить людей в рабов, потому что они так хотят. Поэтому у нас много там армии, у нас страна с самым большим количеством силовых структур на душу населения. Потому что это люди, которые за себя не отвечают. Они соответствуют приказу. Так легче жить. Тебе сказали, ты выполнил. Ты не берешь ответственность за свою жизнь. И это самая главная проблема.

Серебряков, Звягинцев, Манский: где же жить хорошо? .

По просьбе «КП» высказывания актера прокомментировал интеллектуал Анатолий Вассерман:

- Каждый измеряет по себе, - считает Анатолий Александрович. - Вполне очевидно, что канадский актер Серебряков уже дошел до такого уровня, при котором ему все окружающее его в стране, откуда он бежал, кажется особо плохим. Кроме того, необходимо напомнить, что вообще человек, эмигрировавший и устроившийся на новом месте благополучно, чаще всего не обращает особого внимания на то, как развиваются дела на покинутом им месте. Но если у него нормальной жизни не вышло, то он начинает доказывать самому себе, что был прав, когда уехал. Как правило, человек переехавший на новое место, тратит на то, чтобы вписаться в новую жизнь и выстроить новое благополучие куда больше сил, чем потратил бы на то, чтобы улучшить свое положение до такого же уровня у себя на родине. И, соответственно, если человек надеется, что переезд его спасет, то эта надежда чаще всего оказывается ошибочно.

По просьбе «КП» высказывания актера прокомментировал интеллектуал Анатолий ВассерманФото: Евгения ГУСЕВА

Так вот Серебряков являет из себя пример эмигранта-неудачника. И совершенно неудивительно, что ему крайне не нравится страна, откуда он уехал, именно потому, что он уехал по сути от самого себя. В свое время сказано: «Небо, а не душу меняют те, кто за море уходит».

Вот он понадеялся, что подменяет небо и все исправится, но душа то у него осталась старая. Серебряков очень удачен в ролях, которые в актерской среде называются отрицательное обаяние. То есть когда человек явный злодей, но при этом нравится зрителям. Вот он и попытался сыграть роль с отрицательным обаянием, а жизнь устроена все-таки существенно иначе, чем сцена и кинотеатр. Я его могу жалеть, но, естественно, это не означает, что его можно оправдать.

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Не успел остыть пыл дискуссий о высказывании Алексея Серебряков о силе, наглости и хамстве как национальной идее, появилось новое видео, где актер в компании режиссеров Андрея Звягинцева и Виталия Манского на камеру рассуждает о том, что происходит с российским народом в последние 20 лет. Ролик записан осенью 2017 года. Запись стала предисловием к документальной картине «Икона» польского режиссера Войцеха Касперского о психбольнице в Сибири. Опубликован на канале «Настоящее Время» (проект «Радио «Свобода» и «Голос Америки») (подробности)

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