Хочу развестись и оставить ребёнка с мужем

28 Февр. 19:25 2018-02-28T19:53:50+03:00

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О, это приятное, ласковое слово «семья»! «Пора создавать семью», «дети – цветы жизни», «совет да любовь». Кудрявые, румяные ребятишки резвятся на лужайках, нарядные, ловкие мамы стряпают в сияющих кастрюльках аппетитные тирамису (и прочие терияки). Благолепные отцы моют руки перед обедом и говорят «спасибо» с нежным выражением на лицах. Семья – это модно, мудро и по-взрослому. Но не у всех и не всегда. Одни семьи будто созданы для Инстаграма, другие – для шоу «Пусть говорят». А между этими крайностями огромное море вот таких ячеек общества, как у нашей героини Марии.

«Здравствуйте! Я «в декрете» зависаю пятый год. Сын гиперактивный, я с ним почти круглые сутки наедине, бабушки далеко. Из садика мы его забрали: там он сразу начал простужаться, да и возить неудобно - мы живем за городом, машина всего одна.

Я сына воспитываю, а муж придёт вечером с работы и разрешает ему все, что я не позволяю... У него ребёнок может час в телефоне играть, а я плохая. Вчера скормил сыну упаковку сосисок без ничего. А на выходные у нас вообще сплошная вольница - компьютер, пицца, мультики до двух ночи.

Мальчик плохо слушается, я для него не авторитет. А какой у меня будет авторитет, если отец отметает все воспитание? Срываюсь, ору… Пробовала поговорить с мужем - заявил, что ерунда и я преувеличиваю.

Вот такие у нас дела.

Я уже даже не устала - выбилась из сил. Больше в этом дурдоме находиться не могу ни на каких условиях.

Недавно получила предложение о работе, должность скромная, но с перспективами. Обсудила с мужем - в результате обсуждение свелось к его монологу о том, что моя зарплата не покроет расходов на няню. К тому же это чужая женщина в доме, она противоречит представлениям моего муженька о прекрасном. И вообще она нас разорит, будем работать на унитаз и на чужую тетку.

Мое состояние его совершенно не волнует. Да и я уже не чувствую любви, я чувствую, что человек за мой счёт устроил себе жизнь с фасадом «счастливая семья», а что за этим фасадом, ему по фигу.

Можете считать меня бессердечной, эгоисткой, но я хочу развестись и жить своей жизнью. Сына навещать по выходным, как это делают разведённые папаши. Я готова платить алименты, я готова на любые условия. Если у мужа появится другая женщина и найдёт с сыном общий язык, я буду только рада. От этого, мне кажется, мы все только выиграем. Я верну себе себя! Единственное, не знаю, с чего начать разговор с мужем.

С уважением,

Мария, 29 лет».

Ребенком я бы отдала всех своих кукол и медведей за то, чтобы моя мама была веселой, чтоб с ней можно было поиграть, покидаться подушками. Но нет! Мама была усталым, строгим и грустным человеком. Она была святая женщина, которая положила жизнь на заботу о семье. К слову, святыми были и моя бабушка, и прабабушка. Слишком высокая концентрация почетных святых на квадратный метр, возможно, как-то повлияла на мою нынешнюю бездетность. Меня пугала перспектива продолжить династию «святых женщин». Наследницы советских «святых», кстати, супермамы из соцсетей, которые запекают осетров и защищают докторские в промежутках между сменой памперсов. Это классно, но мне тоже не подходит. И я в этом не стесняюсь признаться.

Это похвально, Мария, что вы не хотите растворяться в семье, как в соляной кислоте. Ни вам, ни мужу, ни малышу не нужна кричащая мама-жертва с поехавшей кукушкой. Но вот так радикально – развод и девичий образ жизни? Выходит, ваш сын попал как кур в ощип. Бедный парень вообще не планировал этот проект «счастливая семья», в который вы с мужем его впутали. А пострадает он больше всех, если уйдёте. Мне проблема видится не в Антанте папы с сыном на почве сосисок, а в том, что вы в глуши одичали. Я бы сперва поставила вопрос о переезде в город. Поближе к народу, к бабушкам, к детсаду. Покажите мужу научно-популярные статьи о «социальной депривации» (как домохозяйки превращаются в рептилоидов) – этого добра в интернете навалом. А если не поможет, тогда и разведётесь.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моим ощущениям. У вас наверняка есть свой уникальный подход и опыт. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто пообщаться, почитать ваши истории. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, вы меня знаете.