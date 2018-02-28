Михаил Леонтьев о «человеческом материале» Серебрякова: Частная реплика человека, не являющегося авторитетом ни политическим, ни интеллектуальным

28 Февр. 19:20 2018-03-01T03:13:03+03:00

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Еще вчера казалось, что истерия вокруг высказывания российского актера, уехавшего на ПМЖ в Канаду, сходит на нет. Однако на просторах сети появляется новое видео, снятое полгода назад, где Алексей Серебряков, говоря о происходящем на своей родине, подчеркивает, что «качество человеческого материала чрезвычайно низкое».

Стоит ли снова обращать внимание на фразу 53-летнего актера, видеоряд к которой опубликовал телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио «Свобода» и «Голоса Америки», - ред.)? Известный журналист и топ-менеджер «Роснефти» Михаил Леонтьев убежден, что нет.

Серебряков актер. Этим все сказаноФото: кадр из фильма.

- Человек имеет право на пессимизм его мизантропический взгляд на мир, - считает Михаил Леонтьев. - Он актер. Этим все сказано. И хорошее и плохое. Глубокомысленно комментировать совершенно субъективные высказывания? Он очень хороший актер, по-моему. Не мне судить, я не специалист. А высказывание? Все что угодно можно сказать. Это не предмет для общественной дискуссии. Частная реплика человека, не являющегося никаким авторитетом ни политическим, ни интеллектуальным. Вообще это болезненная ситуация, когда такая на самом деле ерунда (я имею не смысл высказывания, а его общественное значение) обсуждается всеми на полном серьезе. Я не вижу здесь предмета для обсуждения. Я что-нибудь скажу глубокомысленное, все это будут комментировать? Надо успокоится и прекратить заниматься ерундой. Это высказывание является ерундой не с точки зрения содержания, а с точки зрения его значения.

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Дмитрий СТЕШИН

Не мною замечено – как только соотечественник начинает рубить «правду-матку» о России, он рано или поздно оказывается спикером «Радио Свободы», «Голоса Америки» и подобных информресурсов, исповедующих старый спецслужбистский принцип: «отбросов нет, есть кадры!». Все остальные от такого правдоруба брезгливо упячиваются, как пассажиры метро отодвигаются от ассенизатора в рабочей одежде. И тогда правдоруб усиливает градус, переходя на крик (подробности)

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Не успел остыть пыл дискуссий о высказывании Алексея Серебряков о силе, наглости и хамстве как национальной идее, появилось новое видео, где актер в компании режиссеров Андрея Звягинцева и Виталия Манского на камеру рассуждает о том, что происходит с российским народом в последние 20 лет. Ролик записан осенью 2017 года. Запись стала предисловием к документальной картине «Икона» польского режиссера Войцеха Касперского о психбольнице в Сибири. Опубликован на канале «Настоящее Время» (проект «Радио «Свобода» и «Голос Америки») (подробности)

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