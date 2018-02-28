MWC-2018, день третий: планшет-трансформер от Huawei и новая Yoga

28 Февр. 19:35 2018-02-28T21:38:12+03:00

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Смартфоны, конечно, самые распространенные мобильные устройства на планете, но они далеко не единственные. На MWC-2018 в Барселоне показывают много ноутбуков, трансформеров и планшетов. Вот наиболее любопытные модели.

Новые Yoga

Lenovo представила линейку ноутбуков в серии Yoga, объединяющей тонкие и легкие машины. В линейке 14-дюймовый ноутбук с традиционным форм-фактором Yoga 530 и трансформер Yoga 730 в двух модификациях – с дисплеями 13 и 15 дюймов. Как видно, каждый может подобрать девайс наиболее подходящего размера в зависимости от собственных предпочтений. Представители компании называют эти системы промежуточными решениями между планшетами и традиционными ноутбуками, что довольно точно описывает реальность. Заметим, что новинки довольно мощные. Они могут использовать процессоры до Core i7, нести на борту дисплей с разрешением до UltraHD, а у старшего «семьсот тридцатого» есть модификация с дискретной графикой от Nvidia.

Модель Yoga 730, по заявлению компании, может работать в качестве «персонального помощника», поддерживая полное голосовое управление. Встроенные ассистенты Cortana и Alexa очень удобны, только русский язык они пока не понимают, поэтому для большинства россиян эта сторона новинок окажется неактуальной.

Защищенные “хромбуки”

Теоретический интерес представляют первые в мире пылебрызгозащищенные «хромбуки» – Lenovo 100e, 300e и 500e. Эти устройства, ориентированные на учащихся – школьников, курсантов и студентов, – кроме защищенных корпусов усиленной конструкции получили некоторые дополнительные технологии работы с сенсорным экраном. Но только среди российских пользователей системы на Chrome OS так и не приобрели популярность.

“Смартфоно-бук” от Asus

Asus привез на выставку ноутбук NovaGo, который тоже представляет собой «промежуточное» решение между смартфонами и ноутбуками. Эта система построена на ARM-процессорах Qualcomm, которые обычно используют в смартфонах, но работает под управлением Windows 10. Правда, используемая тут подверсия Windows совместима не со всеми приложениями – увы, но это характерная проблема для ARM-систем – зато ноутбук получил встроенный LTE-модем, позволяющий этому компьютеру постоянно быть подключенным к Интернету, причем по гигабитному каналу.

Планшет-трансформер от Huawei

Huawei активно выходит в сегмент за пределами смартфонов, что, разумеется, беспокоит компании-конкуренты и при этом радует пользователей. Китайская компания выпускает интересные модели. Напомним, что концептуальный ноутбук MateBook X Pro – тонкий, с безрамочным сенсорным 3К-диспеем-дисплеем, дискретной графической картой, «выезжающей» камерой и мощной аудиосистемой (даже встроенный сабвуфер есть!) – был представлен ранее.

MateBook X Pro – тонкий, с безрамочным сенсорным 3К-диспеем-дисплеемФото: REUTERS

Кроме ноутбука Huawei представила планшет MeidaPad M5. Новинка доступна с двумя вариациями диагоналей экрана – 8,4 и 10,4 дюйма. Старшая модель может быть сразу укомплектована чехлом-клавиатурой, что делает ее конкурентом ноутбуков-трансформеров. Планшеты работают под управлением Android Oreo, используют USB Type C, поддерживают стилус (в версии «Pro») и доступны как с wi-fi-интерфейсом, так и с поддержкой тандема Wi-Fi+LTE.

Как и другие модели в серии MediaPad, новинки получили усиленную медиа-составляющую – у них аудиосистемы, созданные совместно с Harman-Kardon, дисплеи с разрешением Quad HD (2560x1440), поддерживающие «щадящие режимы», комфортные для глаз при длительной работе.

Планшет для полевых работ от Panasonic

Panasonic представил Toughpad FZ-M1 – защищенный семидюймовый windows-планшет, интересный встроенной тепловизионной камерой FLIR Lepton. Камера получила разрешение 160x120, но она показывает уровень нагрева объектов в диапазоне от -20 до 400 градусов. Изображения позволяют визуально различить источники проблем – от перегрева и теплопотерь до протечек и структурных нарушений конструкций. Планшет предназначен для корпоративных пользователей, работающих в полевых условиях, – он способен выдержать падения с высоты до 180 см, защищен от пыли и брызг, позволяет подключать сканеры штрих-кодов, считыватели смарт-карт и другое оборудование, которое массовому пользователю совершенно не нужно.

Читать отчет о втором дне MWC-2018.