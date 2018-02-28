Глава Минфина Антон Силуанов: «Шансов уклониться от уплаты налогов все меньше»

28 Февр. 20:15 2018-02-28T20:35:04+03:00

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Федеральная налоговая служба отчиталась по итогам работы в прошлом году. В бюджеты всех уровней налоговики собрали 17 трлн рублей. Это на 20% больше, чем в 2016 году. Еще больше прирост в федеральную казну - на 33% (до 9,2 трлн рублей).

- Это рекордные темпы прироста поступлений за последние пять лет, - заявил глава ФНС Михаил Мишустин.

Причин несколько. Во-первых, выросла цена на нефть. Поэтому сырьевые компании перечислили больше налогов. Во-вторых, растут доходы и в других отраслях. К примеру, 60% прироста (1,7 трлн рублей) обеспечили ненефтегазовые доходы. Выросла собираемость НДС и налога на прибыль. В-третьих, продолжается вывод бизнеса из тени. За счет этого государство получило в прошлом году дополнительно 400 млрд рублей.

- Создаваемая нами цифровая технологическая платформа позволяет непрерывно работать с гигантским массивом данных, совершенствовать взаимодействие с налогоплательщиками, – пояснил Михаил Мишустин.

Собственно, за счет так называемой big data чиновники планируют и дальше увеличивать собираемость налогов. То есть, ставки останутся прежними. Просто с помощью информационных систем легче будет отследить тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Это должно и доходы бюджета повысить, и бизнес-климат улучшить. Потому что сейчас конкуренция страдает: кто-то платит все налоги, а кто-то - не платит ничего. В итоге законопослушные бизнесмены банкротятся и остаются те, кто работают в тени.

- Налогоплательщики уже понимают, что шансов уклониться от уплаты налогов у них стало сильно меньше. Кроме того, близится сопряжение информационных систем налоговой и таможенной служб, - пояснил глава Минфина Антон Силуанов. - В этом случае у нас появится система полной прослеживаемости движения товаров. Универсальная система, которая будет контролировать процесс создания добавленной стоимости по всей цепочке.

Это даст следующее. Сейчас предприниматели могут делать так: ввезти в страну товар, а потом продать его вчерную. Таможенные пошлины уплачены, придраться не к чему. Когда две базы данных объединят, такой финт уже не получится. Если товар ввезли, но компания его не продала, к ней возникнут вопросы.

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