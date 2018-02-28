Селекционная станция Тимирязевской академии отметила День ДНК, подарив стране новый гибрид капусты

28 Февр. 20:23 2018-02-28T20:23:44+03:00

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Сегодня биологи во всем мире отмечают День ДНК. Именно 28 февраля 1953 года, 65 лет назад англичанин Фрэнсис Крик и американец Джеймс Уотсон сделали революционный прорыв в науке - расшифровали структуру ДНК. Ученые всего мира получили неограниченные возможности для новых открытий. В растениеводстве это помогло создать новые сорта, устойчивые к заболеваниям, и с более высокой урожайностью.

Селекционная станция имени Н. Н. Тимофеева Тимирязевской академии разработала свыше пятидесяти гибридов капусты и других овощных культур. Все они вошли в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. Сегодня, в День ДНК, ученые главного аграрного университета страны получили ещё одно признание своих успехов: гибрид капусты Настя F1 прошел испытание в Госсортокомиссии. 28 февраля на селекционную станцию пришёл документ о включении гибрида в Госреестр.

На российском рынке сегодня - изобилие импортных семян и посадочных материалов, однако они не так хорошо приспособлены к условиям нашего климата, как отечественные, и не так устойчивы к болезням. Специалисты селекционной станции Тимирязевской академии разрабатывают новые гибриды с учётом специфики российских условий. На базе лаборатории генетики, селекции и биотехнологии овощных культур и кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений была создана уникальная генетическая коллекция капустных с групповой устойчивостью к трем наиболее вредоносным заболеваниям.

- Помимо трех гибридов белокочанной пекинской капусты F1: Маркет, Мохито и Бирюза, зарегистрированных в Государственном реестре селекционных достижений и допущенных к использованию, гибрид капусты белокочанной Настя F1 тоже прошел испытания, - рассказал Сократ Монахос, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений. – Четыре вышеперечисленных гибрида получены с использованием биотехнологических методов, исключающих трансгенность. Мы получаем новые гибриды, обладающие высокой скороспелостью и товарностью и традиционно – хорошими вкусовыми качествами.

Коллектив селекционной станции имени Н. Н. Тимофеева и кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений, а также новой лаборатории вносят свою лепту в государственную программу по импортозамещению. Надеемся, что благодаря их усилиям отрасль овощеводства станет полностью обеспечивать своей продукцией отечественный рынок и выйдет на внешний рынок.