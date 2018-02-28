Селекционная станция Тимирязевской академии отметила День ДНК, подарив стране новый гибрид капусты
Сегодня биологи во всем мире отмечают День ДНК. Именно 28 февраля 1953 года, 65 лет назад англичанин Фрэнсис Крик и американец Джеймс Уотсон сделали революционный прорыв в науке - расшифровали структуру ДНК. Ученые всего мира получили неограниченные возможности для новых открытий. В растениеводстве это помогло создать новые сорта, устойчивые к заболеваниям, и с более высокой урожайностью.
Селекционная станция имени Н. Н. Тимофеева Тимирязевской академии разработала свыше пятидесяти гибридов капусты и других овощных культур. Все они вошли в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. Сегодня, в День ДНК, ученые главного аграрного университета страны получили ещё одно признание своих успехов: гибрид капусты Настя F1 прошел испытание в Госсортокомиссии. 28 февраля на селекционную станцию пришёл документ о включении гибрида в Госреестр.
На российском рынке сегодня - изобилие импортных семян и посадочных материалов, однако они не так хорошо приспособлены к условиям нашего климата, как отечественные, и не так устойчивы к болезням. Специалисты селекционной станции Тимирязевской академии разрабатывают новые гибриды с учётом специфики российских условий. На базе лаборатории генетики, селекции и биотехнологии овощных культур и кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений была создана уникальная генетическая коллекция капустных с групповой устойчивостью к трем наиболее вредоносным заболеваниям.
- Помимо трех гибридов белокочанной пекинской капусты F1: Маркет, Мохито и Бирюза, зарегистрированных в Государственном реестре селекционных достижений и допущенных к использованию, гибрид капусты белокочанной Настя F1 тоже прошел испытания, - рассказал Сократ Монахос, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений. – Четыре вышеперечисленных гибрида получены с использованием биотехнологических методов, исключающих трансгенность. Мы получаем новые гибриды, обладающие высокой скороспелостью и товарностью и традиционно – хорошими вкусовыми качествами.
Коллектив селекционной станции имени Н. Н. Тимофеева и кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений, а также новой лаборатории вносят свою лепту в государственную программу по импортозамещению. Надеемся, что благодаря их усилиям отрасль овощеводства станет полностью обеспечивать своей продукцией отечественный рынок и выйдет на внешний рынок.