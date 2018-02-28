Собянин, Шахназаров и Баранец призвали голосовать за Владимира Путина

28 Февр. 21:59 2018-02-28T22:03:15+03:00

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От ветеранского актива Москвы поступало много заявок пообщаться с доверенными лицами Владимира Путина и такая встреча прошла 28 февраля в здании Правительства Москвы. На встрече присутствовал Сергей Собянин и доверенные лица Владимира Путина, а именно кинорежиссер Карен Шахназаров, дважды Герой Социалистического Труда, российский государственный деятель Владимир Долгих и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

- Чувство патриотизма нужно передавать. И вы это делаете, приходя в школы, общаетесь с подростками, передаете свои знания, - обратился Сергей Собянин к ветеранам в большом зале. - Но важны не только слова, но и поступки. Выборы за последние десятилетия мы воспринимаем рутиной, но ничего само собой не идет. Приходя на выборы, мы реально выбираем свое будущее. Нужно понимать, что у президента колоссальная власть, от его решиний зависит, каким курсом пойдет страна, какие законы будут приниматься, какой будет социальная и экономическая власть.

Во время разговора с ветеранами Сергей Собянин вспомнил о временах, когда Владимир Путин только-только пришел к власти - люди на кухнях обсуждали не инновационную экономику, а войну в Дагестане, взрывы домов в Москве. Говорилось на встрече и том, как Владимиру Путину удалось улучшить качество жизни россиян, повысить пенсии, улучшить медицинское обслуживание, которое особенно важно для людей старшего поколения. Не возможно было обойти стороной и проблемные вопросы. Надуманный кадровый застой, хотя губернаторов меняют и ставят молодых специалистов. Говорилось и о подрыве имиджа Владимира Путина, как сильного президента. Речь о выходе молодежи с протестами на Тверскую улицу, заангажированной подачи новостей зарубежом. Но совершенно очевидно, что сильный лидер имеет большую поддержку и заявления других кандидатов об увеличениях пенсий, ликвидации налогов - звучат пустыми словами.

Сергей Собянин напомнил, что Владимир Путин помогает Москве в решении крупных проектов, в частности, поддержал строительство МЦК, МЦД.

- Владимир Путин проводит поддержку города. Я пойду на выборы и буду голосовать за Владимира Путина, - сказал Сергей Собянин.

О том, что еще не все предрешено и нужно идти на выборы говорил и кинорежиссер Карен Шахназаров.

- Когда я представляю фильм, то понимаю, что он может кому-то понравиться, а кому-то - нет. Кандидат в президенты, которого я представляю, не может не понравиться. А представляю я Владимира Путина, - сказал Карен Шахназаров. - Я хорошо помню 90-е годы, как мы обсуждали на кухнях, чего нам ждать. В 2000-х появился Владимир Путин, его встретили с настороженностью. Но он сумел нам вернуть страну. Понятное дело, что это было с помощью народа. Наш лидер тонко чувствует волю народа и понимает, куда вести. У меня нет сомнений, что он выиграет, но Путину нужна поддержка народа. Ваше слово очень важно.

По мнению Карена Шахназарова, неправильная позиция "не ходить на выборы", должна быть высокая явка. И даже те, кто не будут голосовать за Путина, тоже должны приходить на выборы и высказать свою позицию.

О смелости и открытости Владимира Путина говорил и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он вспомнил, как впервые задавал ему острые вопросы, а после президент России сказал ему за сценой, что вот такая беспощадная правда ему и нужна, только так мы сможем построить сильную страну.

- Вот тогда я понял, что мне нужен такой президент, - скажет Виктор Баранец. - За 20 дней до выборов мы слышим о забастовках, бойкотировании выборов. Я общаюсь с молодежью и они задают мне вопросы, в том числе и об Анатолии Сердюкове и решении Путина назначать его на высокую должность. Я отвечаю, что его задача была "оседлать" финансовые потоки, которые шли на оружие, но к великому сожалению деньги разворовывались, команда Сердюкова перепутала государственный карман с собственным. Но чтобы мы сегодня не говорили, во времена Сердюкова, когда он возглавлял налоговую полицию, он очень многие налоги повернул в казну государства.

Также Виктор Баранец попросил прощение у ветеранов за поступки нынешней молодежи, когда парни жарят сосиски на вечных огнях, а голые девчата танцуют на священных монументах. Именно это говорит о том, что нужно что-то делать в стране с идеологией.

- Мы знаем о проблемах и мы должны говорить нашему президенту, где что нужно усовершенствовать. И он это сделает с нашей поддержкой. Нашему государству нельзя сейчас экспериментировать, как с детским велосипедом, брать и разворачивать руль в другую сторону, - скажет военкор "Комсомольской правды" Виктор Баранец. - Какой совет дать Путину, чтобы мы сделали рывок в ближайшее время? Задача концентрируется в одном слове - экономика. Я думаю, что эта шестилетка Путина будет с экономическим уклоном.