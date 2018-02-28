Математики вычислили, сколько лет осталось до Третьей мировой войны

28 Февр. 22:20 2018-02-28T22:28:40+03:00

Обработав исторические данные статистическими методами ученый из Университета Колорадо признал необоснованными надежды на то, что после победы над фашизмом мир научился жить без крупных военных конфликтов

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После окончания Второй мировой войны человечество живет в условиях относительного мира и спокойствия уже почти 73 года. Безусловно, локальные военные конфликты еще отравляют жизнь людям. Однако масштаб зверств, кажется, уже не тот. Нынешний условно безмятежный период историки уже окрестили «долгим миром». А вот, долго ли он продлиться? По этому поводу среди ученых нет единодушия. Оптимисты утверждают, что ценой гибели 85 миллионов человек людям удалось, наконец, выучить уроки истории. Они поняли, что насилие далеко не самый эффективный инструмент для решения проблем, а экономические связи и общие ценности сблизили народы. В свою очередь, угроза ядерной войны заставила государства создать систему взаимного сдерживания и мы вступили в эпоху мира и процветания, которая будет длится очень и очень долго.

Пессимисты же говорят, что национализм, политический авантюризм, идея превосходства одного народа над другим, вера в собственную исключительность - все это никуда не делось. Это топливо будет использовано для разжигания новых глобальных конфликтов и переработки миллионов людей в кровавый фарш во имя «великих идей».

Действительно ли поумнело человечество или мы, сами того не ведая, находимся на пороге новой чудовищной катастрофы, решил выяснить профессор факультета компьютерных наук Университета Колорадо (США) Аарон Клаузет. Его исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Ученый статистическими методами проанализировал большой набор исторических данных о военных конфликтах за период с 1823 (французская интервенция в Испанию) и 2003 год (вторжение США и их союзников в Ирак). За это время в мире произошло в общей сложности 95 значимых вооруженных столкновений между государствами разной степени тяжести. Во внимание брались только военные потери. Исходя из количества погибших солдат Клаузет разделил войны на локальные и большие. Крупным столкновением считались боевые действия в ходе которых погибло больше 26 625 военнослужащих. Но в выборку вошли не все войны. В частности, за бортом оказалась Афганская война. Она, безусловно, относится к числу крупных военных конфликтов, в ходе боев СССР потерял от 15 до 26 тысяч погибших солдат, еще 18 тысяч составили потери афганских союзников и от 75 до 90 тысяч - потеряли противники. Однако Клаузет учитывал только сражения между государствами, а боевые действия в Афганистане относятся к категории гражданских войн - СССР действовал в интересах одной из сторон внутреннего конфликта.

В статистическом смысле долгий мир просто уравновешивает ситуацию после всплеска агрессииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Самой чудовищной, естественно, оказалась Вторая мировая - 16 миллионов убитых солдат. Таких крупных душегубств в истории насчитывалось всего 34 (см. схему). Анализируя частоту и интенсивность конфликтов, американский математик выделил 3 периода в истории:

1. За время с 1823 по 1939 годы произошло 19 крупных войн, с периодичностью раз в 6,2 года.

2. Затем с 1914по 1939 годы начинается эпоха «Великого насилия», когда с интервалом в среднем в 2,7 лет произошло 10 особо жестоких кровопролитий.

3. После окончания Второй мировой войны число серьезных военных конфликтов серьезно сократилось. С 1945 года таких насчитали всего пять и периодичность составила 12,8 лет.

Однако, по мнению Клаузета, сухой язык математических формул говорит о том, «долгий мир» это только кажущаяся идиллия.

- В статистическом смысле долгий мир просто уравновешивает ситуацию после всплеска агрессии, в которое человечество впало в эпоху «Великого насилия», - утверждает ученый. - В каком-то смысле нынешнее спокойствие это иллюзия. Просто на фоне того безумия нынешним мясникам нужно очень постараться, чтобы впечатлить человечество. В целом уровень агрессии за последние 100 лет не сильно изменился.

Кстати, в прошлом мир знал и длинные эпизоды абсолютного мира, когда в течении 18 лет на планете не было войн. Это произошло в XIX веке, когда русско-турецкая война закончилась в 1828 году , а мексиканско-американскому конфликту только предстояло разгореться в 1846 году.

Клаузет считает, что силы зла пока копят силы для нового грандиозного душегубства. По его выкладкам максимальный разрыв между Второй и Третьей мировой войной может составлять 205 лет. Только если в течении этого времени людям удастся уберечься от массового братоубийства можно будет сказать, что старая математическая модель конфликтов перестала работать и мир живет в условиях нового мышления.