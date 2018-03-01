Кировские кинологи учат дворняжек помогать детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 01:45 2018-03-01T01:43:00+03:00

Псы, которых собирались усыпить, получают новый шанс на жизнь - и сторицей платят людям за добро

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- В Кирове есть приют для собак, куда попадают отловленные бездомные животные. Их здесь держат всего 10 дней. Если за это время старый или новый хозяин так и не найдется, на 11-й животное усыпляют, - говорит главный кинолог Клуба служебного собаководства Елена Трапезникова. - Мы хотим дать этим животным шанс на жизнь. Ведь они могут приносить колоссальную помощь людям, которые не могут сами себя полноценно обслуживать. Поэтому разработали проект по обучению сервисных собак для помощи взрослым и детям с ограниченными возможностями здоровья «Собака в помощь».

Этот проект получил поддержку Фонда президентских грантов. И уже весной кинологи отберут в приюте четырех собак, подходящих для обучения.

- Мы возьмем животных на содержание и обучение. У нас в клубе для них созданы вольеры, - поясняет Елена Владимировна. - Понятно, что не каждая собачка подойдет для нашего проекта. Будем отбирать собак по степени обучаемости и физическим качествам. Животные должны быть здоровыми, среднего размера (не выше колена) и с короткой шерстью, чтобы их было легко содержать дома.

Отобранных животных обязательно обследуют ветеринары, привьют от болезней, стерилизуют.

И только после этого они пройдут специальный курс дрессировки. Главное - научить животных помогать людям с ограниченными возможностями здоровья - детям и взрослым.

Например, собачек научат подавать нужный предмет, упавший случайно или лежащий на непривычном месте. Животные будут сопровождать своего хозяина на улице, открывать и закрывать для него дверь. Дома они будут помогать передвигаться. Например, подставлять спину, когда человеку надо встать или сесть, двигать кресло-каталку, приносить телефон, звать на помощь лаем, когда хозяину требуется помощь других людей.

После курса дрессуры собаку бесплатно передадут в семью при условии, что новые хозяева будут нормально кормить, выгуливать, содержать животное.

- Мы не бросим семьи один на один с собакой, - уверяет кинолог. - Будем помогать, подсказывать, советовать: чем лучше кормить, как давать команды, как вести себя на улице, где могут быть другие животные, в том числе и агрессивные.

Если в дальнейшем семья решит обходиться без собаки, Клуб заберет ее обратно и подберет новую семью.

- Люди с ограниченными возможностями чувствуют нехватку общения, часто они оторваны от общества. Собака поможет им не только физически справиться с трудностями, но и станет верным другом, который и выслушает, и не предаст, - считает Елена Трапезникова.

В Клубе служебного собаководства Кирова планируют дальше расширять проект и готовить собак в помощь инвалидам не только с физическими, но и с умственными отклонениями. Например, для детей-аутистов.

Уже давно Клуб дружит с общественной организацией родителей детей с ограниченными возможностями «Дорогою добра». Кинологи приводят к детям в гости собак. Животные с удовольствием показывают цирковые номера: прыгают через обруч, кувыркаются, решают примеры на сложение и вычитание, собирают разбросанные игрушки в ведерки, участвуют в эстафете наперегонки с ребятами. Эмоций много у всех: и у детей, и у собак.