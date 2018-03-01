Золотая лихорадка перед чемпионатом мира по футболу: Сдаю хрущевку - 100 тысяч за ночь, плюс десятка – доплата за Роналду!

СЕГОДНЯ 01:36 2018-03-01T03:13:03+03:00

Самым жадным городом страны болельщики назвали Саранск. Золотая лихорадка перед чемпионатом мира охватила Саранск. За ночь в хрущевке, например, здесь просят 100 тысяч рублей

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За несколько месяцев до чемпионата мира по футболу жители Саранска массово заболели золотой лихорадкой. Горожане пытаются сдать свои квартиры болельщикам за заоблачные суммы - цены порой доходят до нескольких сотен тысяч. В сутки! За что болельщики уже прозвали столицу Мордовии самым жадным городом - организатором ЧМ-2018. Удивленный ценами на жилье, корреспондент «Комсомолки» отправился в родной город усовестить земляков.

В ОЖИДАНИИ ШАЛЬНЫХ ДЕНЕГ

Я никогда не скрывал, что люблю город, в котором родился и вырос. И при случае всегда с удовольствием рассказывал о нем, внезапно похорошевшем за последние годы, о добродушных и гостеприимных людях, населяющих мою малую родину… Теперь же я не узнавал земляков. В преддверии ЧМ-2018 (а в Саранске пройдет 4 игры группового этапа) иные горожане словно сошли с ума, пытаясь как можно больше содрать с заезжих любителей футбола. Интернет кишит объявлениями, от которых глаза лезут на лоб. В ожидании золотого дождя кто-то пытается сдать свою хрущевку за 100 тысяч за ночь, есть квартиры подешевле: 50, 70, 90 тысяч. «Апартаменты с тремя спальными» отдают «всего» за 160 тысяч… За 56-метровое жилье на Светотехстрое (один из удаленных от центра районов города) просят... 640 тысяч рублей! Барыша, полученного всего за 4 дня сдачи этого чуда-жилья, вполне хватит на приобретение еще одного такого же!

А может, все это просто чья-та злая шутка? Прикинувшись обычным московским болельщиком, который ищет жилье на время чемпионата для себя и четверых друзей, я наобум принялся обзванивать владельцев жилья, сдающих его посуточно…

ДЕЛЬЦЫ НАРЫВАЮТСЯ НА ПЕНАЛЬТИ

- Сдавать? Конечно, будем! - обрадовались на другом конце трубки первого же попавшегося объявления. Сегодня съем этой двухкомнатной квартиры обошелся бы мне всего в пару тысяч рублей.

- Нормально впятером уместитесь! Всего по 12 тысяч выйдет!

А ничего, вполне гуманно, успел подумать я. И зря.

- С каждого! уточнили прайс. - Всего 60 за сутки.

- А у вас сколько будет? - звоню по другому номеру. Снять ее сегодня стоит 1200 рублей.

- Да еще не определились, до чемпионата все еще тыщу раз переменится, - задумывается женщина. - Но суммы изменятся. А сколько готовы заплатить?

- Ну, тысяч 20. За пятерых…

- Что-о-о?! - кажется, так ее еще никто не оскорблял. Это не ко мне! 50 тысяч! Думайте - шквал звонков!

- А вы цены-то видели? - начинают по третьему адресу. Ожидающие шальных денег саранцы цены называть не торопятся, прежде отсылая на интернет-сервисы по аренде жилья Booking и Airbnb с объявлениями: мол, вон какие там суммы, как мы можем за меньшие деньги сдавать-то? И этим чем-то похожи на футболистов, ловко симулирующих падение в штрафной площадке и выпрашивающих себе приз в виде пенальти. И практически каждый подпитывает ажиотаж модным городским мифом о некоем счастливчике, который умудрился сдать свой угол ушлым иностранцам за 1,5 миллиона на все дни чемпионата.

Как шутят будущие гости Саранска, владельцы квартир будто соревнуются в жадности

«КОШЕК ОСТАВЛЮ, ЦВЕТЫ ПОЛИВАЙТЕ»

Тем временем напрашиваюсь посмотреть несколько квартир.

- Ну это разве большие деньги для москвичей-то? - ведет меня по своей старенькой двушке баба Валя. Квартира пропахла пирожками с корицей и двумя кошками. Старенькие обои, фикусы с геранями, газовая колонка, потертый линолеум и ковры с оленями. - Всего 70 тысяч, как раз уместитесь.

- А откуда цена-то такая?

- Пенсия маленькая, внуки с ипотекой.

- А сами куда?

- Дык у них и поживу пока. Кошек оставлю, цветы поливайте.

Новостройка в центре Саранска. С балкона виден краешек достраивающегося стадиона «Мордовия Арена», в комнате двуспальная кровать, на кухне - раскладной диван. Если верить владельцу, у него здесь несколько однушек, которые он сдает сегодня от 1000 рублей в сутки. Но в мундиальные дни цены скакнут в 50 раз.

- Правильно делаете, что сейчас бронируете! подхлестывает продажи владелец и рассказывает про какую-то съемочную группу из Японии, которая уже забронировала одну из квартир. - Думайте скорее, а то на улице ночевать будете!

- Да в гостиницах дешевле! - бросаю я кому-то сгоряча.

- Удачных поисков! - издевательски смеются в трубке.

НОМЕРОВ НЕТ

И в этом одна из причин золотой лихорадки. Хотя цены на номера регламентируются спецпостановлением правительства России и завышать их нельзя, на 300-тысячный город приходится всего несколько гостиниц, что явно не хватит на всех желающих - один стадион 45 тысяч зрителей вмещает. Мало того, большинство из имеющихся номеров забронировано под приезжающих в Саранск игроков, ФИФА, оргкомитет и силовиков, которые съедутся со всей округи. Этим дефицитом и пользуются иные саранцы. Но откуда у них такая уверенность, что на них прольется золотой дождь?

- Вы звонили по поводу квартиры? - перезванивает еще одна бабушка. - За 50 согласны? Сколько вас?

Талдычу всю ту же легенду про пятерых болельщиков «Спартака» из Москвы.

- Ну за болельщиков еще 10 тысяч придется накинуть пивом же все зальете, на обои потратиться придется. А когда ждать-то?

- 25 июня.

- Ха, на самый крутой матч, значит, Иран с Португалией? Еще 10 тысяч!

Вот это да - эти бабули даже расписание заучили...

- Но за что?! - обалдевал я от неожиданной накрутки, как бабушка внезапно и неспортивно нанесла еще один мощный удар. Футболисты бы сказали - запрещенный удар по ногам сзади.

- Роналду же приедет! А вы как хотели?

Где-то далеко громко икнул звезда сборной Португалии. Кто бы мог подумать, что в далекой Мордовии предприимчивые бабушки Роналдами, как пирожками, уже торгуют?

Но есть места и побюджетнее. За эту комнатушку в далеко не самом престижном районе просят 20 тысяч...

ПО ПАСПОРТУ БОЛЕЛЬЩИКА МОЖНО И БЕЗ НОЧЕВКИ

Впрочем, далеко не у всех саранцев поехала крыша. Вот и мой знакомый земляк Слава собирается сдать свою небольшую квартирку всего за 10 тысяч (если что, обращайтесь). Некоторые, желая восстановить добрую репутацию города, обещают и вовсе «прописать» у себя гостей бесплатно.

- Нет механизмов, которые позволили бы урегулировать вопрос цен на жилье с собственниками, - сказал мне министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин. - Многие ошибочно считали, что, если жилье забронировали на соответствующем сайте, за этим обязательно последует оплата. Люди ориентировались на наличие брони на квартиры с завышенными ценами и ставили цены по аналогии. После того как мы провели определенную разъяснительную работу, люди стали понимать, что за безумные деньги снимать жилье никто не будет. Еще не все билеты на матчи проданы, и, думаю, желающие смогут найти себе подходящее по средствам жилье. Скоро будет сдан в эксплуатацию комплекс «Тавла» на 500 номеров. К тому же мы плотно работаем с транспортной дирекцией чемпионата. Все обладатели паспорта болельщика смогут бесплатно добраться до Саранска на дополнительных поездах. Приехать, погулять, сходить на экскурсии, вечером посмотреть матч и спокойно уехать в Москву или другие города проведения чемпионата.

Однако слава жадного города уже понеслась по форумам болельщиков, которые, напуганные неподъемными ценами, уже сейчас вовсю снимают жилье в соседних городах.

РОССИЙСКИЕ ФАНЫ СНЯЛИ ВСЕ БАНИ

- Увы, это так, - говорит директор мордовской туркомпании «Юнион» Сергей Кузьмин. - Владельцы квартир и впрямь напугали гостей. У Саранска нет опыта подобных мероприятий в отличие от других городов, где уже знают, сколько турист в силах заплатить. Российские болельщики приспособлены к таким вещам - могут заселиться в соседних городах. Тем более будут бесплатные поезда: переночуют в дороге. Кстати, ты баню любишь?

- Какой же русский не любит! - сказал я с мордовским прищуром.

- Так вот: в дни чемпионата на них не рассчитывай! Самые настоящие болельщики - фаны ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» - уже сняли все бани в Саранске! Удобно и недорого - час стоит от 600 рублей, в сутки - от 15 000, заезжают они человек по 10 - 20, бюджетно выходит. Кто-то пойдет спать, кто-то на экскурсии, пивко опять же в баньке... Думаю, ажиотаж спадет и к чемпионату мира цены опустятся до 5 - 7 тысяч за квартиру. Но иностранцы все бронируют заранее...

«СПАСИБО СОСЕДЯМ ЗА ЖАДНОСТЬ!»

- Желающие нагреться на чемпионате жители Саранска загнали в угол сами себя, - подтверждает нижегородский отельер, совладелец компании «Бугров Хостел» Юрий Кузьмичев. - Знакомые колумбийцы и панамцы, ахнув от саранских цен, сняли жилье у меня в Нижнем. Это обойдется в 2 - 3 тысячи с носа вместо саранских 10 - 20. На такси на матч приедут. Перуанцы и японцы уже забронировали гостиницы и квартиры в соседних Большом Болдине (да, то самое - Пушкинское, 110 км от Саранска), Пензе (140 км), Ульяновске (230 км). И Саранск от этого ничего не получит! Болельщик оставит деньги там, где он живет, а в твой город из-за жадности его жителей приедут лишь на время матча, купив по магнитику за 100 рублей.

- А вдруг богатенькие иностранцы все же найдутся?

Юрий громко рассмеялся:

- Таких немного. И обычно они идут в агентство и сразу покупают весь пакет услуг: чтобы привезли, спать уложили, накормили, дали матч посмотреть и увезли обратно. Они не шарятся по сайтам, подыскивая варианты.

- У меня тоже все квартиры уже арендовали на эти дни! - добил знакомый из соседней Пензы, который также занимается посуточной сдачей пятерых своих квартир. - Мы цены так не ломим, как у вас: однушку за 8 - 12 тысяч отдаем, на четверых бюджетно получается, такси до Саранска 1,5 тысячи. Так что спасибо твоему городу за жадность!

Обидно...

А КАК В ДРУГИХ ГОРОДАХ

В Самаре - кемпинг, а в Питере - «все включено»

Кто еще придумал, как заработать на болельщиках.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Обычная однокомнатная квартира со всем необходимым обойдется в 2000 рублей. Но во время чемпионата за нее же придется выложить минимум 20 тысяч.

- Это еще дешево, - уверяет хозяин жилплощади Артем. - Вон номера в гостиницах от 80 тысяч начинаются.

Кстати, цены тут одинаковые, что для иностранцев, что для своих.

ВОЛГОГРАД

А вот волгоградцы смекнули, что заезжие болельщики - более состоятельные клиенты. Поэтому в объявлении на русском указана одна цена, а на английском про ту же квартиру - на пару тысяч больше.

САМАРА

Жилья в дни чемпионата уже сейчас дешевле 8000 руб. в сутки не сыскать. А поблизости от футбольной арены цены в семь-восемь раз выше. Не хотите так разоряться - есть вариант для экстремалов. Прямо возле стадиона собираются разбить кемпинг. Спальное место в палатке продают за 1012 рублей.

- Все согласовано с властями, - божатся организаторы палаточного лагеря. - А вот за тишину не ручаемся.

Правда, за любые блага цивилизации - душ, кухня и даже биотуалет - придется доплачивать.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Питер, даром что вторая столица, цены задирает не так сильно. Однушку в четырех километрах от нового стадиона сейчас сдают за 3500 рублей в сутки, а на время чемпионата ценник подняли «всего» до десяти тысяч. Более бюджетные варианты - студии на окраинах за тысячу-полторы. Ну а если хочется сэкономить и по полной испытать на себе местный колорит, к услугам туристов койки в коммуналках за 600 - 700 рублей в сутки.

Но есть и более затратные варианты. Программу «все включено» предлагает семейная пара из Купчина на окраине Питера. Болельщика встретят в аэропорту, выделят ему отдельную комнату в двушке и две недели будут кормить домашней едой и возить по туристическим местам Петербурга.

И просят за этот немудреный сервис аж 600 тысяч рублей!

Подготовили Ольга АФАНАСЬЕВА («КП» - Самара»), Полина ЖУКОВА («КП» - Санкт-Петербург»), Андрей ЛЕОНОВ («КП» - Екатеринбург»), Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА («КП» - Волгоград»).

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