«Великий комбинатор» из Подмосковья зарабатывал на жертвах авиакатастрофы Ан-148

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-02T01:16:45+03:00

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Авиакатастрофа Ан-148 11 февраля унесла жизни 65 пассажиров и шести членов экипажа, летевших из Москвы в Оренбургскую область. Спустя почти три недели не все погибшие еще опознаны, а компенсацию в 1 млн. рублей от страховщиков пока получили лишь несколько семей. И это оказалось на руку ушлым мошенникам...

«СКИНЬТЕ ХОТЬ 100 РУБЛЕЙ»

29-летний москвич Алексей Никитченко, летевший тем рейсом, был единственным кормильцем в семье. Жена в декрете, родители в другом городе. Спустя три дня после авиакатастрофы в соцсетях появилось объявление о сборе денег его родне.

В своем проникновенном сообщении аферист перепутал имя вдовы и количество детей, но доверчивые пользователи все равно отправляли деньги.Фото: !соцсети

«Семья Алексея сейчас находится в очень трудном положении, на руках у вдовы двое детей двух и трех лет, - написал ВКонтакте 20-летний житель Реутова Дмитрий Ершов. - Средства, положенные государством, Наталья получит не скоро. Я редко прошу о помощи, но даже 100 рублей сейчас помогут Наташе проводить любимого в последний путь». Несколько дней благодетель щедро собирал лайки, а вместе с ними и переводы от интернет-пользователей. Пока не выяснилось, что Ершов к Никитченко никакого отношения не имеет.

Алексей и Анна Никитченко никогда не были знакомы с Дмитрием Ершовым.Фото: !соцсети

- Мне написали друзья, спросили: знаю я этого человека? - рассказала «Комсомолке» вдова Алексея Анна. - Конечно, нет! Он переврал не только мое имя, но и информацию о детях: у нас один маленький сын. Конечно, тяжело, и финансово в том числе. Но я не собиралась никого просить о помощи.

Как только Ершова разоблачили, он удалил свою страницу, а все собранные деньги якобы перевел Анне. И правда, ей от неизвестного отправителя пришло 15 300 рублей. Но Ершов ли их перевел? А если он, все ли это деньги, которые он срубил на чужом горе?

К афере парень готовился заранее.

Когда в подмосковном Реутове устроили вечер памяти погибших, Ершов, оказавшийся в нужном месте, не упустил возможности пообщаться с журналистами. Несколько местных СМИ написали, что для него крушение самолета «стало личной трагедией, унесшей жизнь однокурсника». Притом что погибшему было 29 лет, а Ершову - всего 20.

- Накануне, 10 февраля, мы переписывались, планировали встретиться. Так трагично оборвалась его жизнь, - «с трудом сдерживая эмоции», заливал он журналистам.

Местным СМИ на акции памяти жертв катастрофы Ершов слезно рассказывал, как потерял друга.Фото: !соцсети

Ссылки на публикации Дмитрий разместил на своей странице - чем не подтверждение дружбы с Никитченко? Почему из всех 65 пассажиров аферист решил заработать именно на этой семье, неизвестно. Возможно, потому что Алексей - один из немногих москвичей, которые были на борту. А Реутов всего в километре от МКАД.

Погибший в авиакатастрофе 29-летний Алексей Никитченко был единственным кормильцем в семье.Фото: !соцсети

«Комсомолке» удалось дозвониться «другу семьи».

- Ничего говорить не буду, - заявил Ершов и бросил трубку.

ПОХОРОНИЛ ЗАЖИВО ВСЮ СЕМЬЮ

Погоревшего афериста в родном Реутове хорошо знают. Из подмосковного колледжа «Энергия», где Ершов учился на технолога пищевого производства (и где никогда не учился погибший Алексей Никитченко. - Ред.), его отчислили месяц назад.

- Мы все перекрестились! - признается бывший одногруппник махинатора Никита Иванов. - Он столько дел успел натворить. Дважды «минировал» колледж, и это только цветочки. Отчислять его тогда не стали, ограничились беседой. Пожалели: сирота ведь, все родные умерли…

На вкусные обеды Дмитрий Ершов готов зарабатывать любым способом.Фото: !соцсети

В сентябре, по словам Никиты, группа договорилась закупить именную поварскую форму с вышитыми инициалами. Впереди выпуск. Ершов, как староста, собирал деньги - по 3500 с человека, а всего в группе 23 студента. В ноябре форма должны была прийти. Но ни в декабре, ни даже в январе ее не было. Когда выяснилось, что деньги тоже пропали, разгорелся скандал. А вскоре на пороге появилась женщина средних лет, попросила рассчитать полную стоимость долга и извинилась за сына.

- Сына? Так вы же умерли - только недавно скидывались на похороны, - вылупили глаза одногруппники.

Оказывается, несколько месяцев назад Дима пришел на занятия чернее тучи: «Мама долго болела, спасти не смогли. Даже не знаю, на что хоронить». Однокашники скинулись кто по 500, кто по 2000. «Что бы я без вас делал! - растрогался «великий комбинатор», засовывая деньги в карман.

В общем, в тот единственный визит в колледж «воскресшей» матери пришлось расплатиться не только за форму, но и за свои похороны - набежало больше 100 тысяч! Тогда же в группе узнали, что «умершие» пару лет назад бабушка и дядя Димы Ершова вполне живы-здоровы. Но денег «за их похороны» с мамы уже постеснялись спросить - она как-то нехорошо держалась за сердце…

Куда студент-разводила тратил деньги, неизвестно. В колледж приезжал на стареньком «Форде», ходил в одних и тех же джинсах. При этом вел себя очень уверенно. Чуть мероприятие, хватался за микрофон - хоть ведущим, хоть певцом. Однокурсников уверял, что работает в администрации города, занимается досугом молодежи. И действительно, со второго курса Ершов оформил свободное посещение, на занятиях бывал редко, зато его часто видели в местном дворце культуры. Чем точно занимался, никто не знает, с деловым видом крутился в дверях.

Мы позвонили в тот самый реутовский ДК.

- Знаю такого, но у нас не работал. Так и напишите: ни-ког-да-у-нас-не-ра-бо-тал! - отрезал директор.

«НУ И РОДСТВЕННИЧКИ»

Мало того. По какому-то невероятному совпадению «великий комбинатор» оказался связан еще с одним громким делом - Ольги Алисовой, которая летом прошлого года насмерть сбила в подмосковной Балашихе шестилетнего Алешу Шимко, в крови которого якобы обнаружили лошадиную дозу алкоголя.

- Этот Ершов - племянник мужа Ольги Алисовой, которого называют криминальным авторитетом, - сообщил «КП» отец Алеши Роман Шимко. - Я его не раз видел на судебных процессах. И всегда он вел себя вызывающе, с удовольствием выступал на камеры...

В сети есть записи, где Дмитрий с пеной у рта защищает родственницу. Он даже ходил к Малахову на «Пусть говорят».

- Ну и родственнички! Дурная кровь... - пишут в сети (хотя кровного родства между Алисовой и Ершовым нет).

Но самое странное в этой истории, что "великим комбинатором" никто из правоохранительных органов пока не заинтересовался...

КСТАТИ

В соцсетях не первый раз наживаются на чужом горе

В 2015 году, после авиакатастрофы над Синайским полуостровом, унесшей жизни 224 человек, циничные предприниматели начали торговать в интернете одеждой с фото самой юной жертвы - 10-месячной Дарины Громовой. Футболки - 1500 руб., шапка - за 1228. Модели на фото, рекламирующие товары, расплывались в улыбке, а родным погибших бизнесмены предлагали 15-процентную скидку. Юристы разводят руками: с точки зрения закона предъявить предпринимателям нечего. Родным остается только через суд отстаивать свои права на фото.

ВАЖНО

Как отличить мошенников от благотворителей

❶ Обратите внимание на реквизиты. Мошенники нередко берут реальные посты о помощи, но дополнительно приписывают к ним номера своих электронных счетов, Яндекс и Qiwi-кошельков. Если деньги собирает благотворительный фонд, свяжитесь с ним и перепроверьте все реквизиты.

❷ Проверьте фото тех, кому собирают деньги. Загрузите картинку в поисковик, и вам откроются сайты, на которых она встречается. Сверьте информацию с вашим объявлением - расхождений быть не должно.

❸ Мошенники используют крупный яркий шрифт и призывы: «Срочно! Максимальный репост!» Но деталей обычно мало.

В настоящих объявлениях история написана обстоятельно и подробно, с указанием нужной суммы, реквизитами, отчетом о сборе средств.

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