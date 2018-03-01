2018-03-01T21:15:09+03:00
Клуб любознательных

2 марта будет видно, как рядом с Землей пролетит астероид

Глыбу размером с автобус обнаружили буквально тремя днями раньше [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Следим за движением небесных тел.Следим за движением небесных тел.
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Астероид, получивший обозначение 2018 DV1, окажется на минимальном расстоянии от Земли 2 марта 2018 года. Пролетит то ли в 107000, то ли в 113000 километрах от нее. То есть, между Землей и Луной. Что считается очень опасным сближением.

Глыбу примерно 12 метров в поперечнике обнаружили 26 февраля 2018 года. Она «попалась на глаза» американским астрономам из обсерватории Маунт Лемон (Mount Lemmon Observatory in Arizon).

Как объясняют в NASA, астероид 2018 DV1, не смотря на его близость, нам не угрожает — столкновение с Землей исключено.

Невооруженным глазом гдыбу не увидеть. Но ее пролет астрономы будут транслировать в прямом эфире в рамках проекта The Virtual Telescope Project. Покажут с помощью роботизированного 16-дюймового телескопа, установленного в обсерватории Тенагра (Tenagra Observatories in Arizona).

Трансляция пролета начнется 2 марта 2018 года в 20:30 по московскому времени.

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