Звездные мамочки в возрасте: жена Эммануила Виторгана родила в 56 лет, а Ольга Кабо - в 44 года

СЕГОДНЯ 01:02 2018-03-07T17:03:27+03:00

Актриса Ольга Кабо держит на руках малыша, 2012 год. Сын Виктор появился в их семье с бизнесменом Николаем Разгуляевым, когда актрисе было 44 года. ФОТО личный архив

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56-летняя Ирина Млодик, подарившая 78-летнему народному артисту России дочь, стала рекордсменом по позднему рождению ребенка среди семей российских артистов (а старейшая роженица России живет в Москве - Галина Шубенина родила дочь в 60 лет). Пока родители крошки Этель не раскрывают всех подробностей появления девочки на свет, а поклонники Эммануили Гедеоновича гадают, родила ли его супруга сама или пара прибегла к помощи суррогатной мамы, «КП» решила вспомнить отечественных звезд, которые решились на рождение ребенка в зрелом возрасте.

Марина Могилевская - 41 год

Актриса театра и кино задумалась о ребенке в 30 лет. Марина Могилевская сама называет себя «девушкой позднего созревания». Ее мечта стать матерью сбылась лишь через 10 лет, когда артистке был 41 год. Сегодня ее дочери Марии 6 лет, но имя отца актриса до сих пор не называет. 47-летняя Могилевская совсем не жалеет, что впервые стала матерью после сорока: «Всему свое время. Лишь к сорока годам мне более или менее стало ясно, что я из себя представляю, что могу и хочу дать своему ребенку, куда-то исчезли ненужные амбиции, я перестала что-то кому-то доказывать», - признается она.

Актриса Марина МогилевскаяФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Ольга Дроздова - 42 года

Пара Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова заслужено считается одним из самых красивых актерских союзов. Ольга и Дмитрий познакомились в 1991 году, женились в 1994-м, а первенец в их семье появился в 2007 году. Они мечтали о ребенке долгие годы, Ольга хотела забеременеть и родить ребенка сама, но после тщетных попыток смирилась с тем, что никогда не станет матерью. Как говорит сама Ольга, все в жизни встало на свои места, когда ей было 42 года. Сегодня их сыну Елисею 10 лет.

Ольга Дроздова с сыном Елисеем.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Виктория Макарская - 42 года

Певица, продюсер и супруга актера Антона Макарского не могла забеременеть 13 лет. Виктория Макарская обошла всех врачей, никто не мог выяснить причину бесплодности пары. А однажды мудрый специалист посоветовал им просто найти время для себя в череде бесконечной работы без выходных. В 39 лет Виктория Макарская сама выносила и родила дочь Марию. А в 42 года в их семье появился наследник Иван. «Естественная беременность поздней не бывает», - убеждена Виктория.

Актер, певец Антон Макарский с супругой Викторией и дочерью Марией, осень 2016 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Кабо - 44 года

Актриса вновь решила стать мамой после второго замужества. Сын Виктор появился в их семье с бизнесменом Николаем Разгуляевым в 2012 году, когда актрисе было 44 года. Его сестра Татьяна (ребенок от первого брака актрисы с предпринимателем Эдуардом Василишиным) старше брата на 14 лет. Несмотря на то, что ее беременность была не первой, Ольга чувствовала себя не менее взволновано. «Позднее материнство — это прекрасная возможность быть всегда молодой и здоровой» , - считает актриса.

Ольга Кабо с сыном Виктором.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Илзе Лиепа - 46 лет

Представительница прославленной балетной династии прошла к материнству долгий путь - большинство балерин не готовы рисковать карьерой ради ребенка. Илзе Лиепа родила первенца в 46 лет в браке с бизнесменом Владиславом Паулюсом. «Для меня моя дочка Надя - величайшее счастье, награда, Божья милость», - признавалась танцовщица. Артистка молилась, верила и надеялась, что чудо произойдет и это случилось. Сегодня 57-летняя Илзе растит ребенка одна — с отцом девочки она развелась через три года после родов.

Народная артистка России Илзе ЛиепаФото: Иван ВИСЛОВ

А КАК У НИХ

Сына Скорсезе подарила 52-летняя жена, а Траволте - 48-летняя супруга

Дети у голливудских звезд и их жен появляются, даже когда родителям глубоко за сорок и даже за пятьдесят. К этому времени мировая слава получена, можно на год другой отказаться от съемок, а миллионные гонорары позволяют будущим мамам и детишкам получить лучшее медицинское обслуживание.

Моника Белуччи - 45 лет

В сорок пять мама Моника опять - прекрасная актриса и ее супруг Венсан Кассель в 2010 году отмечали появление в семье дочки Леони. К этому времени в их семье уже росла малышка Дева, которую Моника родила тоже не рано - в 39 лет. Кстати, врачи говорили еще юной актрисе, что ее шансы на материнство минимальны, но Моника в это не верила и правильно делала. К сжалению, через три года после рождения Леони Белуччи и Кассель расстались, но остаются трепетными родителями для своих дочерей.

Сьюзан Сарандон - 45 лет

Актриса Сьюзан Сарандон дважды решилась на рождение детей после сорока. Сначала в семье с актером Тимом Роббинсом появился сын Джек, Сьюзан в это время было 42 года. Но не прошло и трех лет, как счастливые родители праздновали появление еще одного сына Майлза.

Холли Берри - 47 лет

Актриса решилась на материнство только после сорока лет - до этого активно снималась и строила успешную карьеру. В сорок она забеременела от манекенщика Габриэля Обри, а в 41 год у них родилась дочка Нала. Выйдя замуж за французского актера Оливье Мартинеса, актриса задумалась о совместных детях. И получилось: в 47 лет она родила сына Масео.

Келли Престон - 48 лет

Фотомодель и актриса Келли Престон решилась в третий раз стать мамой в 48 лет. Скорее всего, на такой рискованный шаг ее толкнула трагедия - в их семье с Джоном Траволтой умер старший сын Джетт, который долго болел. Но судьба подарила им нового малыша, которого родители назвали Бенджамин. Он стал утешением семьи.

Джанет Джексон - 50 лет

Сначала слухи о беременности 49-летней Джанет Джексон от ее третьего мужа - катарского миллиардера Виссамы аль-Мана казались лишь пиаром. Но в 50 лет сестра Майкла Джексона родила сына, которого назвали Иссой. Причем, выносила малыша певица самостоятельно. Увы, совместное счастье родителей было не долгим - всего через три месяца после рождения малыша они расстались. Сейячас Дженет почти все время уделяет воспитанию сына, правда, и отцу разрешается видеть и навещать малыша.

Хелен Моррис - 52 года

Пятая жена Мартина Скорсезе - самая «пожилая» мама Голливуда. Не очень известная актриса прославилась не только тем, что смогла ужиться со знаменитым режиссером, но и тем, что отважилась на рождение ребенка в 52 года. Их дочь Франческа, которая появилась на свет в 1999 году уже делает первые шаги в кино, снимаясь в фильмах папы.