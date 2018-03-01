2018-03-01T11:42:37+03:00
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Энтони Хопкинс не появится во втором сезоне сериала "Мир Дикого Запада"

Стали известны подробности будущих серий [видео]
Владимир КИРДЯШОВseriesmania
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Создатель парка появится лишь в воспоминанияхСоздатель парка появится лишь в воспоминанияхФото: кадр из фильма
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По информации издания Entertainment Weekly, во втором сезоне не ожидается появления актера Энтони Хопкинса в роли Роберта Форда, гениального инженера, одного из создателей парка «Мир дикого запада».

Персонаж Форда действительно убит Долорес во время произнесения им обличительной речи на набережной.

Однако, зрители все же увидят Роберта Форда. Он предстанет во флэшбэках одного из героев сериала.

Сыграет же Форда другой, молодой актер. Кто именно - пока не известно.

Во втором сезоне "Мира дикого Запада" будет рассказана история возникновения парка развлечений. Кроме того, в будущих сериях расширится география - будут показаны другие тематические парки. Это подтвердили создатели сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Премьера второго сезона намечена на 22 апреля 2018 года.

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Возможно, главными персонажами-андроидами станут средневековые ниндзя, отряд которых можно было наблюдать в последней серии первого сезона. Однако, в трейлере никаких обещанных ниндзя показано не было. Только быки и индейцы. А начнется сезон вроде с того же момента, на котором остановился - с бунта андроидов. (подробнее)

"Мир дикого запада" второй сезон.трейлер

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