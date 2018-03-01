Энтони Хопкинс не появится во втором сезоне сериала "Мир Дикого Запада"

СЕГОДНЯ 11:36 2018-03-01T11:42:37+03:00

Создатель парка появится лишь в воспоминаниях Фото: кадр из фильма

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По информации издания Entertainment Weekly, во втором сезоне не ожидается появления актера Энтони Хопкинса в роли Роберта Форда, гениального инженера, одного из создателей парка «Мир дикого запада».

Персонаж Форда действительно убит Долорес во время произнесения им обличительной речи на набережной.

Однако, зрители все же увидят Роберта Форда. Он предстанет во флэшбэках одного из героев сериала.

Сыграет же Форда другой, молодой актер. Кто именно - пока не известно.

Во втором сезоне "Мира дикого Запада" будет рассказана история возникновения парка развлечений. Кроме того, в будущих сериях расширится география - будут показаны другие тематические парки. Это подтвердили создатели сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Премьера второго сезона намечена на 22 апреля 2018 года.

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