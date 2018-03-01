2018-03-01T19:43:17+03:00
В мире

Грузины возмутились вывесками на арабском в центре Тбилиси

Мэр столицы уже пообещал ужесточить штрафы за пренебрежение языком Сакартвело [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВМария ЕФИМОВА
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В десятках магазинов и ресторанов древнего города замечены вывески и электронные табло на арабскомВ десятках магазинов и ресторанов древнего города замечены вывески и электронные табло на арабскомФото: скриншот видео
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Пользователи закавказского сегмента фейсбука пришли в негодование из-за иностранных надписей на улицах Тбилиси. И речь идёт отнюдь не об английском, изучение которого поддерживается здесь на государственном уровне. В десятках магазинов и ресторанов древнего города замечены вывески и электронные табло на арабском. Связано это с тем, что с каждым годом на берегах Куры появляется всё больше выходцев с Ближнего Востока, открывающих здесь заведения торговли и общепита.

- Грузины, не молчите, налицо нарушение закона, прямо тут, на проспекте Руставели в центре Тбилиси! - заявляет безымянный активист на видеоролике, выложенном в Сеть неделю назад. Можно предположить, что для местного менталитета подобный эпизод особенно болезнен - ведь в VII веке н.э. арабский халифат уже попытался покорить Закавказье и занимал отдельные территории нынешней Грузии вплоть до IX века.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе уже отреагировал на жалобы активистов и пообещал ужесточить наказание за неправильное оформление вывесок. Сейчас они должны быть составлены на государственном языке, допускается также дублирование на английский. Штрафы за нарушения составляют от $80 долларов для физических лиц до $2000 для юридических.

Грузины возмутились вывесками на арабском в центре Тбилиси .Мэр столицы Грузии уже пообещал ужесточить штрафы за пренебрежение языком Сакартвело

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