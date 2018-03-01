Россия может выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ

СЕГОДНЯ 14:22 2018-03-01T15:15:51+03:00

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В Москве обсуждают возможность разрыва отношений с Европейским судом по правам человека. Это связывают с решениями ЕСПЧ, которые очень часто принимаются без учета российской правовой системы и норм международного права.

Дело в том, что Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (это произошло в 2014 году из-за Крыма), а именно там выбирают судей ЕСПЧ. Таким образом, рассмотрение российских дел происходит без представителей России - крайне ангажировано и с прибеганием к практике «двойных стандартов».

- На самом деле, не хотелось бы, чтобы Россия выходила из под юрисдикции ЕСПЧ, потому что это хоть какой-то гарант коррекции несправедливых решений российских судов, - считает политолог Павел Святенков. - Это также повысит протестное настроение в обществе, так как неизбежно ударит по тем, кто считает, что с ними поступили несправедливо и единственным выходом считают обращение в ЕСПЧ. Зачем подталкивать этих людей к не правовым методам решения вопросов?

С другой стороны, усталость от Европейского суда по правам человека понятна, так как эта инстанция используется в качестве политического давления на Москву, и часто говорить о справедливости не приходится.

В ДУМЕ ОПРОВЕРГАЮТ

Тем временем, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал, что на сегодняшний день вопрос о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ не стоит. Однако, по его словам, это не означает, что претензии отсутствуют.

- В правовом отношении, если российская делегация не участвует в голосовании по выборам судей и не формирует состав ЕСПЧ, то его решения могут вызывать вопросы в части легитимности на территории России», — сказал Толстой.