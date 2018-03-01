Из истории посланий Владимира Путина Федеральному собранию: от "самостоятельности" до "прорыва"
1 марта Владимир Путин выступил со своим 14-м по счету Посланием к Федеральному собранию. «Комсомолка» собрала главные темы прошлых обращений Путина и самые яркие цитаты этих посланий.
2000: САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Задача: Преодолеть угрозу старения и вымирания России и ее отставание от Запада.
Цитата: «Самостоятельность нашей внешней политики не вызывает сомнений. Основу ее составляют прагматизм, экономическая эффективность, приоритет национальных задач».
2001: СТАБИЛЬНОСТЬ
Задача: Разграничить полномочия между центром и регионами.
Цитата: «Прочная и экономически обоснованная государственная стабильность является благом для России и для ее людей».
2002: СОЮЗНИЧЕСТВО
Задача: Реформа армии.
Цитата: «Нашей стране особенно важно уметь находить союзников и самой быть надежным союзником для других».
2003: РОСТ ВВП В 2 РАЗА
Задача: Удвоить ВВП за 10 лет.
Цитата: «Важнейшие задачи: увеличение валового внутреннего продукта в 2 раза, преодоление бедности, модернизация Вооруженных Сил».
2004: СВОБОДА
Задача: Реформа здравоохранения и образования.
Цитата: «Только от нас сегодня зависит, сможем ли мы стать обществом действительно свободных людей, свободных – и экономически, и политически».
2005: УРОК ИСТОРИИ
Задача: Политические реформы, в том числе выдвижение кандидатов в губернаторы партиями.
Цитата: «Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века».
2006: ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
Задача: Увеличить рождаемость, ввести материнский капитал.
Цитата: «Современной России нужен беспрепятственный выход со всей своей продукцией на международные рынки».
2007: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Задача: Мораторий на исполнение Договора об обычных вооружениях в Европе.
Цитата: «В России, есть еще такая «старинная русская забава» – поиск национальной идеи. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное».
2012: ТРАДИЦИИ
Задача: Возвращение выборов в Госдуму по смешанной системе, запрет чиновникам владеть зарубежными счетами.
Цитата: «Люди шокированы агрессивным давлением на свои традиции и всерьез опасаются угрозы утратить национально-государственную идентичность».
2013: БЫТЬ ЛИДЕРАМИ
Задача: Деофширизация экономики, реформа местного самоуправления.
Цитата: «Мы будем стремиться быть лидерами, защищая международное право, добиваясь уважения к национальному суверенитету и самобытности народов».
2014: СУВЕРЕНИТЕТ
Задача: Возвращение Крыма, противостояние санкциям, импортозамещение.
Цитата: «Для России реальный государственный суверенитет – абсолютно необходимое условие её существования».
2015: БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ
Задача: Борьба с терроризмом, операция ВКС в Сирии.
Цитата: «Невозможно победить международный терроризм силами только одной страны».
2016: ЕДИНСТВО
Задача: Развитие цифровой экономики, высокотехнологической медицины, реконструкция школ.
Цитата: «Давайте помнить: Мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна».
2018: ГОТОВЫ К ПРОРЫВУ
Задачи: увеличить продолжительность жизни до 80 лет, вдвое снизить уровень бедности и вдвое нарастить строительство дорог, дать ответ на «ракетный вызов» Запада»
Цитата: Нас никто не слушал (на Западе, продвигая свои ПРО к границам России, - ред.). Послушайте сейчас.
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