Из истории посланий Владимира Путина Федеральному собранию: от "самостоятельности" до "прорыва"

СЕГОДНЯ 14:50 2018-03-01T14:59:11+03:00

Какие задачи ставил Владимир Путин в своих обращениях к Федеральному собранию за минувшие годы

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1 марта Владимир Путин выступил со своим 14-м по счету Посланием к Федеральному собранию. «Комсомолка» собрала главные темы прошлых обращений Путина и самые яркие цитаты этих посланий.

2000: САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Задача: Преодолеть угрозу старения и вымирания России и ее отставание от Запада.

Цитата: «Самостоятельность нашей внешней политики не вызывает сомнений. Основу ее составляют прагматизм, экономическая эффективность, приоритет национальных задач».

2001: СТАБИЛЬНОСТЬ

Задача: Разграничить полномочия между центром и регионами.

Цитата: «Прочная и экономически обоснованная государственная стабильность является благом для России и для ее людей».

2002: СОЮЗНИЧЕСТВО

Задача: Реформа армии.

Цитата: «Нашей стране особенно важно уметь находить союзников и самой быть надежным союзником для других».

2003: РОСТ ВВП В 2 РАЗА

Задача: Удвоить ВВП за 10 лет.

Цитата: «Важнейшие задачи: увеличение валового внутреннего продукта в 2 раза, преодоление бедности, модернизация Вооруженных Сил».

2004: СВОБОДА

Задача: Реформа здравоохранения и образования.

Цитата: «Только от нас сегодня зависит, сможем ли мы стать обществом действительно свободных людей, свободных – и экономически, и политически».

2005: УРОК ИСТОРИИ

Задача: Политические реформы, в том числе выдвижение кандидатов в губернаторы партиями.

Цитата: «Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века».

2006: ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

Задача: Увеличить рождаемость, ввести материнский капитал.

Цитата: «Современной России нужен беспрепятственный выход со всей своей продукцией на международные рынки».

2007: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Задача: Мораторий на исполнение Договора об обычных вооружениях в Европе.

Цитата: «В России, есть еще такая «старинная русская забава» – поиск национальной идеи. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное».

2012: ТРАДИЦИИ

Задача: Возвращение выборов в Госдуму по смешанной системе, запрет чиновникам владеть зарубежными счетами.

Цитата: «Люди шокированы агрессивным давлением на свои традиции и всерьез опасаются угрозы утратить национально-государственную идентичность».

2013: БЫТЬ ЛИДЕРАМИ

Задача: Деофширизация экономики, реформа местного самоуправления.

Цитата: «Мы будем стремиться быть лидерами, защищая международное право, добиваясь уважения к национальному суверенитету и самобытности народов».

2014: СУВЕРЕНИТЕТ

Задача: Возвращение Крыма, противостояние санкциям, импортозамещение.

Цитата: «Для России реальный государственный суверенитет – абсолютно необходимое условие её существования».

2015: БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

Задача: Борьба с терроризмом, операция ВКС в Сирии.

Цитата: «Невозможно победить международный терроризм силами только одной страны».

2016: ЕДИНСТВО

Задача: Развитие цифровой экономики, высокотехнологической медицины, реконструкция школ.

Цитата: «Давайте помнить: Мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна».

2018: ГОТОВЫ К ПРОРЫВУ

Задачи: увеличить продолжительность жизни до 80 лет, вдвое снизить уровень бедности и вдвое нарастить строительство дорог, дать ответ на «ракетный вызов» Запада»

Цитата: Нас никто не слушал (на Западе, продвигая свои ПРО к границам России, - ред.). Послушайте сейчас.

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