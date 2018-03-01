Юнус-Бек Евкуров: Владимир Путин серьезно предупредил Америку и НАТО, что на любые их «потягушки» нам есть чем ответить

1 Март 16:40 2018-03-01T19:37:48+03:00

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- Товарищ генерал! Как вам Послание главы государства?

- Мощное.

- А вот что вас - как военного человека, и в то же время - как гражданского руководителя - впечатлило больше всего?

- Я, прежде всего, как глава республики скажу.

Когда президент практически в течение часа в своем Послании говорил о тех результатах, которые наша страна достигла за последние 10-15 лет - это не может не вызывать положительных эмоций. Мы редко такие темы затрагиваем. Вроде как не принято. Но ведь по многим направлениям, в том числе и по социальному блоку, мы продвинулись к таким отметкам, которые Советский Союз не осилил.

Интересным был и раздел о тех перспективных планах, которые должны быть у нас реализованы в следующие 6-10 лет, в том числе - и по жилью, и по здравоохранению, и по образованию, и по спорту, и по культуре.

Юнус-Бек Евкуров - о Послании Президента России 00:00 00:00

Президент об этом говорил очень подробно. И - с цифрами, со всеми выкладками.

- Ну, и как - Путин добавил вам - как главе республики - работы?

- Добавил, да. И ответственности, и работы... И в тоже время, как я понял, можно надеяться и на помощь. Потому что - будет много программ, будет поддержка, немало средств на это выделяется - федеральных в том числе. По сути - сейчас вот как раз верстается рабочий план страны на ближайшие 6 - 10 лет.

Президент правильно отметил, он так и сказал, что наша задача теперь - закрепить то, что мы достигли и - обязательно двигаться дальше.

- Скажите честно - вот вам, в принципе, хватает и сил, и средств, чтобы в своем регионе это сделать?

- Сил и средств никогда не хватает, тем более - в дотационном регионе.

Тем не менее, та помощь, которая сегодня оказывается, - она колоссальная, и те перспективы, которые намечены - вполне реальны.

- А теперь ко второму блоку подойдем, который касается вопросов обороны, международной проблематики... Этот раздел для вас был неожиданным по форме?

- Да. По форме, по содержанию в целом... Потому что мы привыкли - если говорили про безопасность, больше делали упор на террористические угрозы, на такие явления, которые могут быть внутри страны...

А здесь в целом - международная безопасность, укрепление обороноспособности страны...

И, конечно, ответ на вызовы, в первую очередь - Соединенных Штатов Америки, блока НАТО.

Тут главное что было показано? То, что все социальные обязательства будут выполнены, независимо от больших финансовых вложений в обороноспособность (а это нужно делать). В принципе, те системы, которые сегодня президент продемонстрировал, - они стоят немалых денег. Но при этом за все время, пока это производилось, испытывалось, вводилось в строй, устанавливалось на дежурство, - государство, граждане социальную напряженность не испытывали. Наоборот, население полностью получало все социальные пособия, и за этим жестко следили.

И сейчас президент кратно увеличивает социальные обязательства, в том числе - и по обеспечению жильем, на сотни миллиардов наращивает помощь населению в социальном блоке.

Мне было очень приятно - как не стороннему человеку в военном деле - услышать от Верховного главнокомандующего, президента страны высокую оценку деятельности Сергея Кужугетовича Шойгу, начальника Генерального штаба, всего генералитета, офицеров, солдат, прапорщиков, всех воинов Вооруженных сил...

И еще Владимир Владимирович дал высочайшую оценку всем научным институтам, ученым, академикам, простым рабочим, которые трудятся сегодня на оборону. Он сказал им - спасибо! Я думаю, что это еще сильнее их стимулирует и будет мотивировать на то, чтобы еще более серьезно относиться к новым системам вооружений. Этим самым президент показал, что и здесь мы выполним все, что намечаем.

- В чем, на ваш взгляд, главная мысль президентского Послания?

- Я думаю, в том, что Америка и блок НАТО сегодня президентом нашей страны, Верховным главнокомандующим серьезно предупреждены: ребята, не шутите, не заигрывайте с нами, мы делаем все, чтобы все договоренности выполнить, а вы делаете все, чтобы их нарушить. И все, что вокруг нас вы создаете, это ничего не стоит. Да, и если у вас будут какие-то «потягушки», у нас есть, чем вам ответить.

- И - как для главы региона - для вас очень важно то, что эта оборонная составляющая не будет совершенствоваться в ущерб каким-то социальным нуждам.

- Да. Это адресовано не только мне - как главе региона, это очень важно для всего населения – для учителей, врачей, работников культуры. Для всех жителей страны. Да, были времена, когда затягивали пояса, но сегодня президент дал понять, что пояса не надо затягивать, как работали в определенном режиме, так и работаем...

- Огромное вам спасибо, товарищ генерал.

- Обнимаю. Всего хорошего.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2018