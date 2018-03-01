2018-03-01T17:51:09+03:00
Телевизор

Шоу «Голос. Дети» и «Вечерний Ургант» исключили из эфира 2 марта

Первый канал неожиданно переверстал пятничную сетку вещания
Сергей ЕФИМОВ
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«Голос. Дети» - вообще одна из самых популярных программ на российском телевидении«Голос. Дети» - вообще одна из самых популярных программ на российском телевидении
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Две программы - это визитная карточка развлекательного вещания Первого канала. «Голос. Дети» - вообще одна из самых популярных программ на российском телевидении, шоу Ивана Урганта царствует в позднем прайме пятницы. Для миллионов зрителей вечер с Первым каналом в конце рабочей недели — давно сложившийся ритуал, привычная сетка передач опубликована в десятках телегидов. И вдруг в четверг канал анонсировал изменения в пятничном вещании.

Итак, 2 марта после программы «Время» вместо очередного выпуска «Голос. Дети» и обычно следующего за ним шоу «Вечерний Ургант» вы увидите — если захотите, конечно — заключительные эпизоды сериала «Вольная грамота».

Заунывная мелодрама о крепостном праве мучительно шла две недели и изначально должна была закончиться 6 марта, в канун Женского дня. Рейтинги на редкость нудного проекта были довольно невеселыми. В таких ситуациях каналы обычно просто прекращали показ. Но на Первом предпочли другую тактику, решив досрочно расквитаться с «Вольной грамотой». С понедельника на канале многообещающий сериал «Спящие-2» (предварив его, кстати, повтором первого сезона в ночь с ближайшей пятницы на субботу).

В официальном комментарии пресс-служба Первого ссылается на грядущее 8 Марта:

«Следующий выпуск «Голос. Дети» в связи с длинными праздниками появится в эфире не в пятницу, а уже в среду, 7 марта. Поэтому мы приняли решение сделать чуть более длинную паузу между двумя эпизодами». «Вечерний Ургант» пострадал, видимо, за компанию.

Кстати, перенос пятничных программ на следущей неделе на среду из-за праздников был запланирован заранее, когда и «Голос. Дети», и «Вечерний Ургант» еще значились в сетке на 2 марта.

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