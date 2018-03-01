2018-03-01T19:43:18+03:00
Экономика

«Налог на имущество должен быть справедливым»

Президент отметил, что люди не должны платить за свои квартиры и землю по стоимости, значительно выше рыночной
Елена АРАКЕЛЯН@dd_money
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Президент потребовал сделать налоги справедливыми. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент потребовал сделать налоги справедливыми. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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«КП» уже неоднократно писала об этой проблеме. Многие граждане в последние годы, получив налоговые платежки, обнаружили: кадастровая стоимость, по которой рассчитывается налог, явно превышает рыночную. Иногда она в два, а то и более раз превышает ту цену, по которой квартиру или участок реально продать. Чиновники разводят руками: рынок упал, а оценку каждый год проводить не будешь. Да и вообще с оценкой у нас все запутано, ошибок много... В итоге гражданам предлагается самим восстанавливать справедливость: за свой счет заказывать «правильную» оценку и с нею обивать пороги специальных комиссий и судов...

- Самая главная проблема здесь такая, - говорит Елена Иванкина, декан факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС). - Почти во всем мире стоимость имущества для налогообложения - она может называться кадастровой, государственной или как-то еще — от 10 до 30% рыночной цены на момент оценки. Рынок нестабилен, у него бывают как взлеты, так и падения. И чтобы налогоплательщик не попал в сложную ситуацию при падении рыночных цен и не платил завышенные налоги, и предусмотрен такой механизм: кадастровая стоимость всегда ниже рыночной. Так и в США, и в Европе, и в Латинской Америке. Немногочисленные исключения — бывшие страны Советского Союза: Украина, Грузия, Армения, Казахстан. Там, как и у нас, кадастровая стоимость составляет 100% рыночной. И все эти страны сталкиваются с одним и тем же. Рынок меняется, возможности пересматривать кадастровую стоимость каждый год нет, это трудоемко - и люди оказываются с несправедливо высоко оцененным имуществом, начинают в массовом порядке судиться. Нам надо менять сами основы оценки по кадастровой стоимости. Эта система оценки должна быть удобна не только властям, которым надо собрать как можно больше денег, но и приемлема для тех, кто платит. Любой налог людям не нравится, но когда налог еще и несправедлив — это совсем неправильно.

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- Нужна глубокая переработка методики кадастровой оценки с широким привлечением научного и профессионального сообщества. Она должна четко отвечать на вопросы, что необходимо делать на каждом этапе оценки, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Росреестра. - В соответствии с новым законом «О государственной кадастровой оценке» с 2019 года Росреестр будет осуществлять надзор за проведением кадастровой оценки. В этой роли мы видим себя не только в качестве проверяющего, но и в качестве центра обмена опытом для повышения компетенции бюджетных учреждений. Новым законом с 2020 года также предусмотрена корректировка кадастровой стоимости с применением индекса рынка недвижимости. При существенном изменении цен на рынке недвижимости кадастровая стоимость будет автоматически снижаться на величину изменения этого индекса без проведения новой оценки

ЦИФРА

Для 58,2% обращений в 2017 году комиссии по пересмотру кадастровой стоимости при Росреестре приняли решения в пользу заявителей. В судебном порядке требования о снижении кадастровой стоимости были удовлетворены в 52% случаев. То есть по факту официально признается, что более чем в половине случаев граждане и организации, которые посчитали, что кадастровая стоимость их имущества слишком завышена, - совершенно правы.

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