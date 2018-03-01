Теплые эмоции согревают кровь: Как волонтеры возрождают донорство в Мурманской области

1 Март 18:51 2018-03-01T18:53:09+03:00

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Чудесное спасение

Страшная автокатастрофа случилась в Долине славы в начале февраля. Женщина с тяжелым ранением истекала кровью и нуждалась в срочном переливании. Группа была очень редкая – 2-я положительная с особым фенотипом. Но где ее взять? Оказалось, в тот день общественная организация «Капля жизни» проводила акцию по сбору донорской крови, и нужная группа нашлась именно у них.

- В такие моменты понимаешь, что ты занимаешься важным делом, а деньги в жизни - не самое главное, - рассказал глава организации«Капля жизни» Святослав Ширвель.

Тем не менее, материальная поддержка в 820 тысяч рублей, предоставленная Фондом президентских гратов, «открыла кислород» донорам.

- До этого мы работали на голом энтузиазме, - пояснил Святослав. – Хотя подать заявку в Фонд было и несложно, грант для нашей молодой организации стал сюрпризом. Ведь, наравне с нами в этом конкурсе участвовали многие давно существующие общественные организации!

Часть средств президентского гранта пойдет на проведение лекций и размещение листовок. Необходимо также ускорить обмен кровью между больницей и донорской станцией. Ребята мечтают создать единую информационную сеть донорства в Мурманской области, которая бы работала он-лайн.

- Мы уже запустили на территории Мурманской области акцию «Быть здоровым – МОДНО! И ВАЖНО!». Проводим вместе с областной станцией переливания крови тематические встречи с молодым поколением. Это школьники старших классов, студенты вузов и сузов… На встречах рассказываем, что такое донорство, кто может стать донором. Подчеркиваем его социальную значимость. А еще проводим акции, на которых благодарим северян, сдавших кровь, небольшими сувенирами и подарками., - сообщил Святослав.

Весть ужас - в пальце

Да, решиться на сдачу крови ох как непросто. Руководитель «Капли жизни» хорошо знает об этом.

- Первый раз был очень нервозный… В обществе ходят различный «байки» про донорство. Я на тот момент человек не знающий, мусолил в голове только эти неприятные истории. Да и иголок, если честно, я боюсь! – с улыбкой признался Святослав.

Трудно поверить, но процедура вообще прошла без боли! Самым неприятным оказался… укол в палец для первичного анализа. Но, есть и другой страх. Многих удерживает от донорства страх заразиться гепатитом или ВИЧ. Эксперты считают – это все «бабкины сказки».

- Служба крови - это, пожалуй, единственное медучреждение, где нездоровых людей просто нет, - отрезал наш собеседник. - Прежде, чем взять у человека кровь или плазму, его проверяют на особо опасные болезни, передающиеся через нее. И только после этого допускают до сдачи. Не говоря уже о том, что все инструменты стерильные и одноразовые. А всю эту ложную информацию распространяют некомпетентные люди.

Согреть сердце

Мой однокашник в университете сдавал кровь, чтобы купить подарок маме на день рождения. И, правда, донорам приплачивают. Сейчас это порядка 700 рублей. Но «Капля жизни» косо посматривает на такую практику. Руководитель организации пояснил – почему.

- Поверьте, большинство людей идет на станцию не ради материальных благ. Стать донором - это добровольный, чистосердечный порыв. Важно найти не только рациональные, но и эмоциональные подходы в развитии донорского движения. И важно развивать информационную политику на базе общественно-государственного партнерства.

Долг чести

Такой вот эмоциональный отклик как раз решил судьбу Святослава, подтолкнув к донорству. В 2012 году мурманчанин служил в армии, где тяжело захворал. Выжил только благодаря переливанию. Вернувшись на «гражданку», решил отдать долг.

- После одной донации я хотел закончить, с чувством выполненной задачи, - вспоминает Святослав. - Но как-то вечером я получил смс-сообщение «Уважаемый донор, сегодня ваша кровь была перелита пациенту. Вы спасли чью-то жизнь или помогли справиться с недугом. Спасибо!». И так стало тепло на душе! И после этого пошло-поехало.

Святослав сдавал кровь уже 50 раз. У его коллег – не менее впечатляющие результаты. «Капля жизни» готовит подушку безопасности для каждого из нас. Пожелаем им процветания!

Виктор КОСТРОВ