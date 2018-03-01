«А сколько их, клеймить меня охочих»: Дмитрий Певцов опубликовал видео в защиту Алексея Серебрякова

1 Март 19:11 2018-03-01T19:35:50+03:00

Одним из тех, кто поддержал артиста за его смелость был Дмитрий Певцов Фото: Иван ВИСЛОВ

Актер отреагировал на новую волну критики в адрес друга после его высказываний о «человеческом материале» [видео]

Изменить размер текста: A A

Вряд ли актер «Бандитского Петербурга», «Левиафан» и многих десятков картин, где он так хорошо прожил роли неоднозначных людей, хотел такого шума вокруг себя, как подозревают некоторые. Алексей Серебряков сказал, что думает о своих соотечественниках и в интервью Дудю, и в предисловии к документальному фильму польского режиссера о сибирской психбольнице. В первом случае по мнению актера людьми движет «наглость, сила и хамство», во втором - этих людей он называет «человеческим материалом чрезвычайно низкого качества».

После первой волны резонанса с Серебряковым спорили, его клеймили. К примеру, госдеятель Дмитрий Рогозин написал: «Я всю Россию ненавижу», - Серебряков сыграл Смердякова. Или наоборот». Также с Серебряковым и соглашались.

После слов о «материале» солидарных стало меньше. Даже режиссер Виталий Манский в момент этого диалога впал в растерянность…

Серебряков, Звягинцев, Манский: где же жить хорошо? .

Одним из тех, кто поддержал артиста за его смелость был Дмитрий Певцов. Они вместе снимались в том же «Бандитском Петербурге», они вместе работали в «Ленкоме», они дружат много лет.

После слов о «материале» в соцсети Дмитрия Певцова появилось еще одно видео в поддержку друга. В ролике Серебряков читает знаменитый шекспировский сонет 121.

dima_pevtsov ШЕКСПИР 121 сонет

Напомним, что чуть больше недели назад по СМИ разлетелась фраза Алексея Серебрякова: ««Национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Пару дней назад в интернете выложили новую видеозапись, где 53-летний актер идет по юрмальскому пляжу с режиссерами Андреем Звягинцевым и Виталием Манским, и беседуют и России. Алексей Серебряков, народный артист России, рассуждая о том, как изменились люди за последние десятилетия, говорит:

«… вся последняя конструкция, которая продолжается до сих пор на протяжении 20 лет, это бесконечное ухудшение человеческого материала в стране. Это прежде всего телевидение: нажми на кнопку - получишь результат, скажи букву «а» и получишь миллион. Это бесконечная самодеятельность. Не надо тренироваться. Ты звезда, выйди на лед и все будут любоваться тобой. Не надо трудиться, не надо работать, не надо учиться, не надо ничего. Это пропаганда. На телевидении всего три нормальных умных передачи: «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Умники и умницы». Вот и все. И качество чрезвычайно низкое. Ну чрезвычайно низкое. Потому что все было направлено на это. И это политика. Потому что, собственно говоря, политика заключается в том, что нужно превратить людей в рабов, потому что они так хотят. Поэтому у нас много там армии, у нас страна с самым большим количеством силовых структур на душу населения. Потому что это люди, которые за себя не отвечают. Они соответствуют приказу. Так легче жить. Тебе сказали, ты выполнил. Ты не берешь ответственность за свою жизнь. И это самая главная проблема».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ухудшение Серебрякова - от полковника «Белой гвардии» до лицедея с поллитрой

Дмитрий СТЕШИН

Не мною замечено – как только соотечественник начинает рубить «правду-матку» о России, он рано или поздно оказывается спикером «Радио Свободы», «Голоса Америки» и подобных информресурсов, исповедующих старый спецслужбистский принцип: «отбросов нет, есть кадры!». Все остальные от такого правдоруба брезгливо упячиваются, как пассажиры метро отодвигаются от ассенизатора в рабочей одежде. И тогда правдоруб усиливает градус, переходя на крик (подробности)

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Анатолий Вассерман о новом заявлении Серебрякова: Он являет из себя пример эмигранта-неудачника

После скандала с фразой о наглости и хамстве, появилось еще одно высказывание актера о «человеческом материале» (подробности)

Михаил Леонтьев о «человеческом материале» Серебрякова: Частная реплика человека, не являющегося авторитетом ни политическим, ни интеллектуальным

Еще вчера казалось, что истерия вокруг высказывания российского актера, уехавшего на ПМЖ в Канаду, сходит на нет. Однако на просторах сети появляется новое видео, снятое полгода назад, где Алексей Серебряков, говоря о происходящем на своей родине, подчеркивает, что «качество человеческого материала чрезвычайно низкое» (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как актер Серебряков кино с реальностью попутал, а Россию с США

После подрыва «Невского экспресса» в 2009 году, все поезда идущие по ветке Москва-Питер, были пущены в обход, через Псков. Эти жуткие и трагические дни, несмотря ни на что, породили смешной мем - такой уж у нас русский характер. Какая-то гламурная киса, глядя в окно на неказистые псковские пейзажи, по которым уже десятый час тащился в столицу ее поезд, страшно верещала в мобильник: «Мама, мы в аду! Мама! Тут какие-то коровники! Мы в аду!». На беду, рядом с кисой сидел какой-то блоггер, он и вывалил эту сценку в интернет (подробности)

РЕАКЦИЯ

Сергей Лукьяненко: Серебряков на своем примере проиллюстрировал наглость и хамство

Алексей Серебряков уважаемый в сфере кинематографистов актер, его зовут хорошие режиссеры, он снимается в достойных проектах, у него солидная фильмография. 53-летний актер в 2012 году принял решение переехать на постоянное место жительство в Канаду. Когда об этом только стало известно, поклонникам его таланта было жаль, мол, теперь не увидим его в российском кино. Однако Алексей никуда из отечественных картин не делся. Он как снимался, так и снимается. Чего только стоит «Левиафан». Последний проект, в котором участвовал Серебряков, называется «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» (подробности)

Юрий Лоза о словах Серебрякова о России: Актер всю жизнь озвучивает чужие мысли

Одна, казалось бы фраза из часового интервью известного российского актера, возмутила полстраны. Алексей Серебряков в разговоре о новом фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» на вопрос Юрия Дудя о том, возвращаются ли в нашу страну «90-е», сформулировал национальную идею. (подробности)