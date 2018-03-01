Демограф: «Увеличить в России продолжительность жизни мужчин - очень сложно!»

1 Март 19:20 2018-03-01T19:33:56+03:00

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Президент подчеркнул в Послании сложную демографическую обстановку: каждый год число людей трудоспособного возраста у нас будет сокращаться на миллион человек. На пенсию сейчас выходят люди, родившиеся в конце 50-х - в начале 60-х годов - это самое многочисленное поколение в нашей стране, в эти годы была самая высокая рождаемость. А приходят на их место люди, рожденные в конце 90-х и начале «нулевых» - это самое малочисленное поколение, оно меньше даже поколения, рожденного во время войны. Проблема дефицита трудовых ресурсов будет стоять очень остро. И поэтому решение президента увеличить расходы на поддержку рождаемости - очень правильное.

3,4 триллиона рублей на ближайшие 6 лет на поддержку материнства и детства - это крупная сумма для бюджета, но она вполне реальна и не завышена. У нас примерно такая же сумма в этом году была потрачена на увеличение золотовалютных резервов. Но на мой взгляд, важнее увеличить меры поддержки по рождению не первого, а третьего ребенка. Чтобы преодолеть демографический провал, который мы имеем с 90-х годов, нам нужно, чтобы в большинстве семей было по три ребенка. Поддержка рождения первенца с демографической точки зрения не сильно оправдана, потому что большинство людей считает, что одного ребенка нужно родить при любых условиях. При рождении второго ребенка выдается маткапитал, это хорошее подспорье. Для рождения третьего ребенка нужны еще более серьезные стимулы. И это очень хорошо увязывается с озвученной президентом программой увеличения строительства, чтобы не три, а пять миллионов семей ежегодно улучшали жилищные условия.

Отрадно, что планируется расширение мест в яслях. Это посильная задача. Из-за снижения числа рождений, мест в яслях сейчас будет оставаться больше, и если при этом еще и вводить дополнительные места, то можно полностью ликвидировать очереди в ясли.

Серьезная задача поставлена по увеличению продолжительности жизни и вхождению в «клуб 80+». У нас в последние 15 лет хорошая динамика: мы увеличили продолжительность жизни на 8 лет. То есть с каждым годом продолжительность жизни российских граждан увеличивается на полгода. Но задача войти в «клуб 80+» будет сопряжена с серьезными проблемами. И это в значительной степени связано с нашей национальной культурой. Потому что ввести российских мужчин в клуб 80+ (по примеру скандинавских мужчин, или японских) - это серьезная проблема. И это связано не только с мужским алкоголизмом, но и с нашими культурными установками. В России не принято мужчинам себя беречь, печься о своем здоровье. Женщины у нас традиционно живут значительно дольше в силу этой специфической мужской установки. При этом у нас есть серьезные резервы по увеличению продолжительности жизни. И тут очень важно обратить внимание на две проблемы: распространение ВИЧ, которое уже грозит нам эпидемией, и распространение наркотиков. Как показывает практика, рост благосостояния связан с увеличением потребления наркотиков. Если мы хотим, чтобы наши соотечественники не умирали в молодом и среднем возрасте, тут нужны более более жесткие и комплексные меры.

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