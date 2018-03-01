2018-03-01T20:23:11+03:00
Звезды

Zdob şi Zdub расскажут о тайнах Евровидения

Знаменитая молдавская группа Zdob şi Zdub в прямом эфире Радио "Комсомольская правда"
Елена ЛАПТЕВА
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Слушайте нас в утреннем эфире 2 марта в 10 утраСлушайте нас в утреннем эфире 2 марта в 10 утраФото: Евгения ГУСЕВА
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Лидер «Здубов» Роман Ягупов привезёт к нам в эфир весну, став послом молдавского праздника Мэрцишор (очень милая национальная традиция), расскажет о своём участии в «Евровидении» в 2011-м году и об отношении к группе, которая в этом году поедет от Молдавии на евросмотр под чутким руководством Филиппа Киркорова. Так же мы узнаем, как вышло, что песню группы «Кино» - «Видели ночь» в исполнении «Здубов» полюбило целое поколение. И, конечно, послушаем новую бодрую песню группы под названием «Балкана мама», которую Zdob şi Zdub записали вместе с российским репером Лигалайзом и певицей Лореданой.

Слушайте нас в утреннем эфире 2 марта в 10 утра на волне 97,2 (Москва) и смотрите прямую трансляцию на нашей страничке в Фейсбуке - будет весело и громко!

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