MWC-2017, день четвертый: флагманы от Asus и Sony, свежая реинкарнация от Nokia

1 Март 20:30 2018-03-01T21:03:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Наши прогнозы частично сбываются: искусственный интеллект действительно становится важным фактором смартфоностроения. Правда, далеко не все компании пока рискуют внедрять ИИ-технологии в свои модели, некоторые продолжают выпускать на рынок «просто хорошие мощные смартфоны».

Asus с супер-камерами и интеллектом

Asus показал сразу два топовых смартфона. ZenFone 5, построенный на новейшем процессоре Snapdragon 636, и ZenFone 5Z на предсказуемом Snapdragon 845, но котором Asus «усугубил» фирменной платформой искусственного интеллекта AIE. Заметим, что технологии ИИ поддерживают обе модели, что позволяет им улучшить ряд показателей, практически важных для каждого абонента.

Представители Asus говорят, что ИИ позволяет вдвое увеличить ресурс батареи. Никаких чудес: система оптимизирует параметры энергопотребления, учитывая индивидуальные особенности использования аппарата абонентом, и этим спасает аккумулятор от преждевременного «износа». Принцип примерно тот же – смартфон учится прогнозировать действия пользователя, в результате некоторые вычисления ухитряется выполнять заранее. Наконец, ИИ умеет оптимизировать фотографии, получаемые камерами смартфонов. Важно: ИИ способен к обучению, поэтому результаты его работы со временем будут становиться все более заметными.

Важно, что у обоих новинок камеры одинаковы. И они крутые. У них топовый сенсор. Для технократов уточним: Sony IMX363 с размером пикселей 1,4 мкм – 4-осевая система оптической стабилизации и просветленная оптика. Дополнительная камера чуть попроще, но у нее объектив с охватом в сто двадцать градусов, что упрощает съемку пейзажей, групповых портретов, зданий и т.д. Кроме того, наличие дополнительной камеры позволяет основной камере в ходе съемки получать эффект боке, размывая задний фон. Софт камер способен распознавать шестнадцать различных типов сцен и объектов (AI Scene Detection), применять smart-оптимизацию к портретам в реальном времени (Real-time Portrait) и ретушировать портреты «на лету» (Real-time Beautification), а также выполнять самообучение мастерству фотографии (AI Photo Learning).

Про «монобровь» в дизайне новинок, наличие модных анимированных смайликов, которые Asus назвал ZenMoji, «переливающийся» рельефный рисунок на задней крышке и прочие бросающиеся в глаза особенности - все это куда менее важно, чем ИИ.

Флагманы Sony: отличие только в размере

Sony показала топовые модели Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact. Приятно, что у них одно отличие – разные диагонали экрана – 5,7 и 5 дюймов, соответственно. Экраны стали с тонкими рамками и, по последней моде, получили соотношение сторон 18:9, разрешение экранов – 2160х1080.

В остальном же девайсы совершенно одинаковые. Процессор – Snapdragon 845, оперативной памяти – 4 Гб, поддержка microSD-карт – присутствует, основная камера с сенсором 19 Мпикс и возможностью серийной съемки со скоростью 960 кадров в секунду. Напомним, что до недавнего времени почти у всех производителей compact-версии были значительно слабее «полноразмерных», поэтому подход Sony радует.

Однако, новинки по какой-то причине лишились разъема для проводных наушников – и это в то время, когда производители массово отказываются от такого подхода, кроме упорствующей Apple! К сожалению, сканер отпечатков пальцев, который Sony раньше встраивала в кнопку включения, сейчас «переехал» на заднюю панель аппарата, что вызвало неудовольствие поклонников марки.

Nokia реанимировала Sirocco

Nokia реанимировала еще одну некогда популярную марку – Sirocco. Так назывались элитные кнопочные аппараты, которые, правда, на рынке пробыли недолго. Представленный на MWC старший аппарат линейки – полное его название: Nokia 8 Sirocco – помещен в черный стальной корпус. Задняя панель отполирована настолько качественно, что кажется выполненной из стекла, что подчеркивает элитность новой модели. Процессор – Snapdragon 835, оперативной памяти 6 Гб, встроенной флеш-памяти – 128 Гб, но слота для microSD-карт нет, к сожалению. Дисплей с диагональю 5,5 дюйма, разрешение 2560х1440, боковые края по последней моде загнуты. Основная камера – двойная (12+13 Мпикс), с оптикой Zeiss. Приятно, что корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP67, а батарея поддерживает беспроводную зарядку.

Nokia реанимировала еще одну некогда популярную марку – SiroccoФото: REUTERS

К классу топ-моделей относится и Nokia 7 plus, также показанный на MWC. Процессор у него слабее, чем у Sirocco (тут установлен Snapdragon 660), оперативной памяти меньше (4 Гб), флэш-памяти – тоже (64 Гб), но зато присутствует слот для microSD-карт. Дисплей шестидюймовый, 2160х1080, но с соотношением 18:9 и тонкими рамками, что позволило сделать ширину корпуса почти такой же, как у старшей модели. Основная камера такая же, как у Sirocco, а фронтальная даже круче – 16 Мпикс плюс оптика Zeiss. Пылебрызгозащиты и поддержки беспроводной зарядки тут нет, корпус выполнен из алюминия и не такой гламурный, как у «восьмерки».

Семь новинок от Alcatel

Заметим, что далеко не все старшие модели в линейках производителей, показанные на MWC, являются топовыми. Например, Alcatel привез на конгресс семь (!) новых устройств. В их числе первый смартфон новой линейки Alcatel 5 Series, который наиболее дорогой среди всех анонсированных новинок, но при этом является моделью среднего класса. У «пятерки» HD-дисплей с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 1440х720 точек, одиночная основная камера и двойная «фронталка» с поддержкой функции распознавания лица. Конечно же, это совсем не топ-модель, хотя в качестве массовой модели – вполне актуален, учитывая наличие «на борту» сканера отпечатков, NFC и FM-тюнера, что есть не во всех аппаратах среднего ценового диапазона.

Камерофон от TP-Link

Аналогичным образом поступил TP-Link. Анонсированный Neffos N1 получился интересным, так как использует двойную основную камеру, сенсоры для которой поставляет Sony. Один из двух компонентов основной камеры – традиционный, а второй – монохромный. «Сведение» изображений с двух камер для получения результирующего снимка позволяет получить дополнительную детализацию. Кроме того, два сенсора захватывать больше света, чем это может сделать один, что улучшает качество снимка. Также приятно, что смартфон использует новые хитрые «многокадровые» алгоритмы шумоподавления, что расширяет возможности при съемке в темное время суток. Остальные параметры не позволяют отнести новинку к топовым моделям, но N1, согласитесь, интересен как современный камерофон.

Самый ожидаемый смартфон - Samsung Galaxy S9Фото: REUTERS

***

Как видно, особенностью MWC этого года является незавершенность – многие интересные модели будут показаны за рамками этого мероприятия. Про два топовых смартфона, анонсированных до начала MWC – самый ожидаемый Samsung Galaxy S9/S9+ и «самый интеллектуальный» Huawei Mate View 10 – «КП» писала ранее. Интересные новинки в топовом сегменте будут этой весной представлены и после MWC. Напомним, что LG в скором времени продемонстрирует свою флагманскую модель G7. Испанская BQ сделал хитрый ход, пре-анонсировав выход своей старшей модели Aquaris, которая будет объявлена несколько позже. Сейчас же лишь известно, что европейский смартфон получит модный дисплей с тонкими рамками и двойную камеру. Как старшая модель BQ будет соотноситься с представленными флагманами, пока неизвестно. Apple также будет показывать свои новинки за пределами Барселоны.

Интрига сохраняется.