"Что же вы мне раньше-то не сказали, что вам нужна не баня, а - медцентр?"

СЕГОДНЯ 01:33 2018-03-02T01:53:56+03:00

Пока чиновники на местах не почувствуют людскую боль, как свою - никакие, даже самые мудрые инициативы федеральных посланий не достигнут своих целей

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...Когда Владимир Путин зачитывал свое Первомартовское Послание, я сидел, точно на углях, и все ждал - когда же наконец глава государства скажет о самом-самом главном?!

Нет - не о хитроумных ракетах, ловко огибающих оборонительные базы противника, я хотел бы услышать - хотя и это очень и очень важно. И, конечно же, обещанная визуальность - с полетами наших неукротимых "Сармат" и "Кинжалов" - заставила распрямить плечи даже тех, кто было совсем приуныл под гнетом проклятый западных санкций.

А мне, - провинциальная же я душа! - почему-то ближе боль наших сельских, районных и малогородских поликлиник, подвергшихся разрушительной и опустошительный оптимизации, придуманной чиновниками от медицины, которые оказались пострашнее любых других. Ведь никому - за всю историю отечественной медицины - не приходило в голову сокращать в городах и весях морги, а вот им, воронежским "здравоохранителям", такая идея пришла, и даже ... получила воплощение, о чем мы уже писали. (См. "А у нас из-за оптимизации Минздрава закрыли даже морг")

И вот ждал я от автора Послания подтверждения обещаний, которые он уже озвучил два с половиной месяца назад на Большой пресс-конференции.

Может, кто помнит - тогда я рассказал президенту о том, что в стране разрушена система ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), что чиновники на местах, вооружившись минздрвовскими нормативами, равнодушно взирают на больных, которые, чтобы провести диализ, ездят за сотни километров - и в дождь, и в слякоть, и в мороз, и в пургу...

Слава Богу - президент не забыл о том нашем разговоре. Причем - проблему, поднятую тогда, 14 декабря 2017-го, он снова очертил довольно остро, еще до того, как заговорил об укреплении обороноспособности страны...

- За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений, - напомнил Владимир Путин.- Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения. Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших посёлках и на селе. Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: «Поезжайте в город – там лечитесь!» Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном – о людях. Об их интересах и потребностях. Наконец, о равных возможностях и справедливости...

Пока президент произносил эти словам - на экране (а я смотрел Послание по ТВ) показывали крупняк: глава Минздрава Скворцова, которая глубокомысленно кивала: мол, согласна, правильно вы говорите, уважаемый президент, - ну, никакой справедливости и равных возможностей! Будто не из Минздрава приходили на места все эти - похожие на смертельные инъекции, - инструкции по оптимизации.

Судите сами... По прикидкам экс-главсанврача России, а ныне первого зама главы Комитета Госдумы по науке и образованию Геннадия Онищенко, в России за те самые "последние голы" позакрывали не менее 1300 ФАПов. Хотя сам Геннадий Григорьевич признает - эту цифру он очень уж сильно занизил. А вот представим себе, что каждый такой ФАП мог бы прийти на помощь умирающему человеку, но на пришел, потому как в природе его, этого ФАПа, уже не существует, а больше помощи-то и ждать неоткуда... Даже не хочется верить в эту ужасную статистику... Хотя образ этот - ну очень близок к жизни.

- Так не должно быть ни в здравоохранении, ни в любой другой сфере, - заметил Путин в Послании. - Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Ведь можно это сделать, но нужно было это делать с самого начала, когда занимались преобразованием. Сейчас нужно сделать как можно быстрее. В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населённых пунктов, где проживает менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием. Нужно держать под контролем исполнение этих задач. Считаю их крайне важными....

Кстати, в Оренбуржье - после моего обращения к Владимиру Путину - создадут сразу два диализных центра - в городах Бугуруслане и Медногорске, на эти цели уже выделено более 83-х миллионов рублей. В Медногорске такое медучреждение заработает уже 12 марта.

Вроде все идет неплохо. А тревога - лично у меня - не проходит. Такое впечатление, что крупные чиновники на местах так до настоящего времен и не поняли, что требует от них президент и чего ждут от них люди. Пациентка будущего диализного центра в Медногорске нам рассказывала, как один из руководителей Оренбургской области на полном серьёзе ей выговаривал: дескать, зачем же надо было проблему насчет диализа поднимать сразу - на президентский уровень? Мы, мол, знали, что вам новая баня нужна, а про диализ и слыхом не слыхивали. Да потому и не слышали, что вы - глухи к их бедам. Больные уже все пороги с этим диализом обили - и в Оренбурге, и в Москве.

И еще меня по-прежнему беспокоит судьба больницы в поселке Высоком, что в ХМАО. Не проходит недели, чтобы оттуда не приходили тревожные сообщения, которые говорят, судя по всему, об одном: если за больницу не заступятся - она прекратит свое существование.

Словом, эта ужасная оптимизация медучреждений в стране пока не остановлена. Она продолжается...

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