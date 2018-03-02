Ждет - значит любит

СЕГОДНЯ 01:21 2018-03-02T01:36:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях натолкнулась на один мужской форум, где обсуждалась тема первого секса. Кто-то уверял, что нужно выжидать классические «три свидания», кто-то называл цифру девять, а кто-то советовал с этим делом не тянуть, дескать, только в постели можно понять, что за женщина тебе попалась. И лишь один мужчина высказался, что, если женщина хорошая, ждать можно и год, и два. Его тут же назвали импотентом. И, наверное, даже забанили.

А мне вспомнилась история моих друзей Юли и Сергея.

Познакомились на вечеринке, обменялись телефонами и добавили друг друга в WhatsApp. Обычная история флирта образца XXI века. Но вот с момента их первой встречи прошло почти пять месяцев, а до секса так и не дошло. И вроде не дети уже: ей - 39, ему - 41, но не выходит, и все тут.

Юля, воспитанная строгими мамой и бабушкой, была уверена, что секс в отношениях не главное и сперва нужно получше друг друга узнать. Пять раз сходить в кино, посетить выставку и непременно сверить натальные карты, в порядке ли Венера.

Сергей особо не настаивал, потому что джентльмен и хотел жениться. Но все чаще отводил глаза, когда друзья интересовались, дошло ли у них с Юлей «до этого». Хоть такие вещи и не принято обсуждать в приличных компаниях, но именно там их и обсуждают.

«Жду неделю и ухожу»

Однажды близость почти случилась: они вернулись поздно вечером после концерта, выпили шампанского… Но в кульминационный момент Юля отпрыгнула: «Давай не будем форсировать события!»

Сергей попытался прояснить, что она имеет в виду и когда наконец настанет тот самый час икс. Юля вспыхнула, обиженно надула губы, заметив, что все мужчины одинаковые и думают только о постели.

«Я не хочу все испортить, - заявила она. - Ведь сейчас все так хорошо!» «А может быть еще лучше!» - нашелся Сергей, пытаясь расстегнуть Юлино платье. Но не тут-то было. Он еле сдержался, чтобы на ее «Я еще не готова» не ответить: «Да какой там! Тебе уже тридцать девять, и ты не просто готова, а уже переспела».

И вот, подавленный, пришел он однажды ко мне за советом, сжимая в руках недопитое шампанское.

«Понимаешь, - хватая себя за волосы, сообщил он, - наверное, мы не пара. Ведь любовь - это когда доверие, страсть, близость… А у нас только кино, ужины с ее мамой и коды Вселенной, которые надо непременно вычислить, чтобы понять тайну своего предназначения. То ли она тупо держит меня за «воскресного бойфренда», с которым можно проводить время без обязательств, то ли у нее какие-то физиологические проблемы. Может, даже хвост или еще что похуже. Ну не может женщина в ее возрасте так серьезно относиться к сексу! В общем, я так решил: жду еще неделю, и, если ничего не меняется, мы расстаемся».

«Женюсь - и не отвертится!»

Вопрос и правда оказался не из легких. На улице была ночь, из всех умных существ не спали только мы и Гугл, поэтому пришлось спросить у него: «Через какое время после знакомства можно заниматься сексом?»

Перечитав рекомендации всех гуру неземных отношений и лайф-коучей «брака за десять шагов», Сергей стукнул по столу кулаком и заявил: «Женюсь, а там разберемся! После свадьбы уж точно не отвертится». Тут уж запротестовала я, у мужиков без секса, как видно, совсем крышу срывает.

А наутро, всерьез обеспокоенная, позвонила Юле.

«Да нет у меня никакого хвоста, - захохотала она. - Просто мне он серьезно нравится и я не хочу ошибиться и упустить его. А вдруг он после секса решит, что я слишком доступная, и потеряет интерес? Или вообще я ему как женщина не понравлюсь? И потом, я где-то читала, что каждый секс без брака разрушает нашу ауру и это потом на детях отразится... Конечно, я не невинная девушка, но в моем возрасте хочется чего-то посерьезнее, чем просто секс, вот и решила убедиться, что я ему не только для постели нужна».

Юля рассказала, что по молодости могла переспать с мужчиной после пары дней знакомства, но заканчивалось это, как правило, драматически. Мужчина обычно либо исчезал, либо начинал относиться к ней как к легкодоступной девушке. А для Юли, как и для большинства из нас, секс был высшей степенью проявления любви и преданности.

…Через неделю позвонил довольный Сергей. Секс состоялся и превзошел все его ожидания. А через полгода они с Юлей объявили о помолвке. Как потом хвасталась невеста, ждать предложения ей пришлось всего 11 месяцев - куда меньше, чем многим сексуально раскрепощенным девушкам. Так может, и правда воздержание стоили того?

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Брак - это не лотерея!

А вот что по этому поводу думает специалист по достижению целей Катрин Форс (да-да, есть и такие специалисты!):

- То, что люди размышляют, прежде чем вступить в интимную связь, безусловно, прекрасно! Если бы все женщины были такими, как Юля, число абортов в стране резко снизилось бы. И в принципе она права: каждый сексуальный контакт с мужчиной в духовном плане делает его вашим партнером, энергетическим мужем, так сказать. Вот почему многим женщинам, у которых подобных связей (читай: мужей) было множество, порой трудно найти супруга. Отдаваясь мужчине, женщина отдает часть себя, поэтому не стоит делать «веерную рассылку», выбирайте действительно достойных.

Я не верю, что брак - это лотерея. Как будто Бог, сидя на облачке и мотая ногами, распределяет: «Тебе - миллионер, тебе - сантехник, а тебе - кошки». Ну смешно же! Судьба дает вам различные варианты, но выбираете, как жить и с кем жить, именно вы.

И любить человек может несколько раз в жизни, проверено! На каждом этапе вашего пути может возникать новый партнер. Не нужно ждать одного-единственного и держаться за него изо всех сил, требуя любви до гроба. Следует понимать: если этот мужчина встретился вам и продержался аж четыре месяца без интима, значит, это тот мужчина, который должен быть с вами в этот период жизни. Сколько этот период продлится, решать тоже вам. Дайте ему шанс, не отталкивайте! Иначе убежит, того и гляди.

Мужчине же, на мой взгляд, стоит проявлять больше настойчивости. Форсируйте события! Не ждите чудес, а создавайте их своими руками! Ведь если бы Сергей не забил тревогу, не попросил совета у друзей, возможно, и по сей день остался бы холостяком.

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Когда дело доходит до секса, мужчины ничего не решают

Американский писатель Стив Харви, автор бестселлера «Поступай как женщина, думай как мужчина», тоже уверен, что приличная женщина всегда выжидает время перед первым интимом:

«Слишком многие из вас позволяют парням безнаказанно унижать себя, прилагать минимальные усилия и злоупотреблять вашим доверием, потому что вы боитесь, что он уйдет и вы снова останетесь одна. Не бойтесь потерять мужчину, потому что, если он действительно любит вас, он никуда не уйдет.

На самом деле одна из уловок, которые мы испытываем на женщинах с незапамятных времен, состоит в том, что мы убеждаем вас в том, что ждать нет смысла и нужно отдаться нам как можно раньше.

Когда дело доходит до секса, мы, мужчины, ничего не решаем. Мы не определяем, когда будем спать с вами, - это ваше решение. Решение о том, когда нам можно поцеловать вас, - ваше решение».