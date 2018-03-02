2018-03-02T01:40:49+03:00
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Комический корабль: Юморист Руслан Белый «поплыл» по России

Звезда проекта Stand Up по всей стране ищет темы для нового шоу «Комик в городе»
Егор АРЕФЬЕВ
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Комик Руслан Белый - «на лицо ужасный, добрый внутри». Фото: Канал ТНТКомик Руслан Белый - «на лицо ужасный, добрый внутри». Фото: Канал ТНТ
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Уфа, Тюмень, Ростов-на-Дону, Питер, Воронеж, Самара, Казань, Волгоград, Челябинск - это неполный список туристического маршрута комика Руслана Белого. Резидент, ведущий и продюсер шоу Stand Up теперь верховодит сольным проектом. «Комик в городе» - это попытка повторить радищевский опыт, только с поправкой на юмор и в масштабах уже всей России.

Концепция такова: Руслан приезжает в провинциальный город, чтобы экспресс-методом изучить его специфику. Переосмысливает, анализирует и выдает вердикт в виде юмористического монолога, звучащего со сцены одного из местных заведений. Это и есть настоящий стендап с глубоким погружением в русскую хтоническую самобытность.

Как все это выглядит? Примерно так: «Тюмень, привет! Я, кажется, нашел причину, почему у вас такой крутой город. В центре стоит тюрьма. И чиновникам так и говорят: будете воровать - будете жить в центре города».

Руслан на сцене всегда один, только микрофон помогает ему донести шутку до местной публики.

- Странно получается: я работаю в Москве и вдруг посвящаю 10 минут стендапа условному Екатеринбургу, - объясняет «КП» ведущий. - Сам я не оттуда, почему я докопался до этого города? Зато, когда приезжаю в Екатеринбург, изнутри его вижу и начинаю шутить на тему того, что мэр очень брутален, что разговаривают здесь по-своему, это выглядит уже совсем по-другому. При погружении в жизнь города открывается много интересных тем. Пока мы снимаем первый сезон и не можем себе позволить заехать совсем в глушь. Но, как только зритель почувствует формат, будем забираться все дальше и дальше.

«Комик в городе». С 4 марта, 20.00, ТНТ.

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