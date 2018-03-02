Анастасия Стоцкая не может похудеть после вторых родов и чувствует себя толстой

СЕГОДНЯ 13:48 2018-03-02T13:52:23+03:00

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Девять месяцев назад Анастасия Стоцкая во второй раз стала мамой, певица родила дочку Веру, и почти сразу же после родов начала приводить себя в форму. Однако, несмотря на все усилия, вернуть прежний вес и спортивную фигуру рыжеволосой красавице пока не удалось. Певица хочет скинуть еще как минимум 10 килограммов, но недавно у нее начались проблемы с похудением. По словам артистки, ее вес, несмотря на правильное питание и тренировки, не меняется.

«Честно скажу, мне очень непросто возвращать стройность после вторых родов. Болит все — от пяток до макушки... Помимо правильного питания, занимаюсь спортом. Физические нагрузки необходимы, если хочешь похудеть: изгоняют шлаки, дают тонус коже, мышцам, да и дают заряд бодрости на весь день. Чередую: два раза балет, два раза фитнес (качаю пресс, бедра, руки)», - призналась Анастасия Стоцкая.

Кроме того, Анастасия ходит в спа-салоны на процедуры для похудения: ручной и аппаратный массаж, лазерный липолиз, обертывания. На замечание одной из поклонниц о том, что Анастасия наговаривает на себя и на фото выглядит прекрасно, Стоцкая призналась: «Впереди — минус 10 килограммов. Это все — правильные ракурсы». Анастасия также добавила, что советует женщинам «не распускать» себя, чтобы не оказаться в той же ситуации, что и она.

100tskaya Хочу поделиться с вами своим процессом возвращения в форму. Честно скажу, мне ооочень непросто возвращать стройность после вторых родов.

Напомним, что в мае 2017 года Анастасия родила второго ребенка, дочку Веру. А летом 2011 года она впервые стала мамой, родив сына Александра. По забавному стечению обстоятельств, оба ребенка удивительно похожи на Филиппа Киркорова, но их отцом является муж Стоцкой, бизнесмен Сергей.