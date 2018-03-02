Без штанов, но в шляпе: Гвинет Пэлтроу поздравила жениха с днем рождения и опубликовала смешное фото

СЕГОДНЯ 14:18 2018-03-02T14:24:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Будущему супругу актрисы Брэду Фэлчаку 1 марта исполнилось 47 лет и Пэлтроу решила поздравить возлюбленного, опубликовав забавный снимок на котором он престал в очень оригинальном стиле. На снимке Фэлчак стоит на проселочной дороге в банном полотенце, ковбойской шляпе и кроссовках.

«С днем рождения, Брэд. Ты моя заземляющая сила, воплощение любви и доброты. Спасибо, что являешься моим маяком», — трогательно подписала кадр актриса. Поклонники актрисы с удовольствием присоединились к поздравлениям, пожелав влюбленной паре счастья и чтоб их любовь никогда не заканчивалась.

gwynethpaltrow Happy birthday @bradfalchuk you are the grounding force, the epitome of love and kindness. Thank you for being my beacon.

Напомним, Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак познакомились в 2009 году на съемках сериала «Лузеры», где Пэлтроу играла в одном эпизоде. Тогда их роман еще не начался, и они называли себя просто друзьями. Но в 2013 году Фэлчак развелся со своей супругой - продюсером Сюзанн Букиник, с которой прожил десять лет и которая родила ему двоих детей. А весной 2014 года Гвинет объявила о своем расставании с мужем и отцом ее детей Крисом Мартином. После этого Пэлтроу и Фэлчаку перестали скрывать свои отношения. В январе этого года они обручились. Свадьбу обещают сыграть летом 2018 года.