2018-03-02T15:22:42+03:00
Политика

Шойгу готовит арктические гавани к перевооружению

В Мурманске министр обороны вручил знамя филиалу Нахимовскому училищу и сыграл с морпехами в хоккей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Мурманск. 2 марта 2018. Министр обороны России Сергей Шойгу общается с кадетом во время посещения филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны РФ. ФОТО Лев Федосеев/ТАССМурманск. 2 марта 2018. Министр обороны России Сергей Шойгу общается с кадетом во время посещения филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны РФ. ФОТО Лев Федосеев/ТАСС
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Мурманске Сергей Шойгу проинспектирует филиал Нахимовского военно-морского училища, вручит его учащимся знамя, откроет чемпионат Военно-морского флота России по хоккею с шайбой и сам выйдет на лед", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

Но поездка министра началась со встречи с командующим Северного флота адмиралом Николаем Евменовым. Разговор шел о строительстве военной инфраструктуры в Арктической зоне, где уже полным ходом идет переоснащение сил флота на современные образцы вооружения и военной техники.

Вчера из ежегодного послания президента России Владимира Путина стало известно, что флот уже получил для подводных лодок 102 новых баллистических ракет и 3 ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Много шума в СМИ наделало заявление о том, что на вооружении флота находится новая и пока безымянная необитаемая подводная лодка с атомным двигателем, который в 200 раз мощнее ранее созданных. Такая, на огромной глубине может молниеносно миновать любую противоракетную защиту, и оказаться в нужное время в любом месте земного шара с ядерным зарядом огромной мощности. Для нового вида оружия нужны не только новые гавани, но преданные родине моряки.

А такие всегда были, есть и будут. Сейчас филиалы Нахимовского военно-морского училища готовят будущих офицеров в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе и Мурманске. В новых учебных классах есть все необходимое: лингафонные кабинеты, лаборатории физики, химии, биологии, информатики и подводной робототехники.

После занятий курсанты посещают секции самбо, бокса, рукопашного боя, и даже снимают учебные фильмы в собственной телестудии. Прощаясь с нахимовцами, Сергей Шойгу пообещал учащимся, что к 1 сентября в училище появится свой ледовый каток и бассейн.

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