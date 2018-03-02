Шепелев познакомил друзей со своей девушкой

СЕГОДНЯ 15:49 2018-03-02T16:05:55+03:00

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Впервые с новой подругой вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев появился ещё весной прошлого года. О его избраннице известного немного. Она красивая блондинка, мама очаровательной девочки. Зовут спутницу ведущего Екатерина Тулупова.

Как уже писала «КП», Екатерина — создательница женского клуба «Креативные завтраки». Тулупова приехала покорять столицу из Екатеринбурга. Закончила Московский энергетический институт, факультет дизайна. После окончания вуза создала свою студию «Арх. Предмет». Екатерина вместе со своей коллегой устраивают деловые завтраки.

yusif_eyvazov_private After performance with friends С любимыми друзьями после спектакля

Ну а с Димитрием Шепелевым блондинка предпочитает ужинать. Так, недавно пара пришла на московские посиделки к оперной диве Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову. На видео, которое выложил в своём блоге Эйвазов, видно, как Шепелев тепло общается со своей подругой во время ужина.

tulupova Так уж у нас с ним вышло в этом году ;-) #креативныйзавтракagassy Люблю наши креативные посиделки!

Напомним: до появления в жизни Шепелева Тулуповой ведущему приписывали отношения с подругой Жанной Фриске Оксаной Степановой. Мол, после ухода из жизни певицы Оксана стала для сына Жанны и Дмитрия второй мамой.

tulupova Взаимная ФотоЛюбовь #ещедрожащимируками #pisa

- Ксюша Степанова (личный косметолог Жанны Фриске. - Ред.) - давняя подруга дочери, сейчас все время с Платоном, - рассказал нам тогда в интервью Владимир Фриске. - Когда Жанна болела, Ксюша за ней ухаживала. Мне рассказали, что Ксюша у Димы дома теперь постоянно. Честно говоря, не знаю, какого рода у Ксюши отношения с Шепелевым. Вполне возможно, что там что-то личное.

tulupova Отражение улыбается, жемчуг неуловимо вибрирует в воздухе, свет теплым медом течет по открытым участкам кожи. Руки-ножницы, как цикады нежно чирикают где-то совсем близко. Я отказываюсь закрывать глаза. И крепко держу за руку счастливое ощущение себя, как неотъемлемую часть мироздания. Иначе - смерть с относительно теплой кровью в венах. #ЗимойСнеговик#ОсеньюМедовик

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