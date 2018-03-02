Автору хитов Магомаева открыли памятную доску

СЕГОДНЯ 15:53 2018-03-02T16:18:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Без песен Туликова в советские годы не обходился не один «огонёк». В честь одного из самых известных композиторов и пианистов «эпохи застоя», песни которого исполняли Магомаев, Лещенко, Кобзон и многие другие артисты, была открыта памятная доска в Москве. Автор мемориала — архитектор Андрей Забалуев (среди его работ — мемориальные доски Тихону Хренникову и Георгию Свиридову).

Памятная доска композитору теперь украшает дом в Газетном переулке, где многие годы жил композитор. В том же доме многие годы, кстати, жили Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, композитор Арно Бабаджанян и многие другие. Во время церемонии открытия солист Нижегородского музыкального театра имени В. Степанова Александр Шалунов спел знаменитую песню Туликова «Родина».

— На песнях Серафима Сергеевича выросло не одно поколение россиян. Песни «Родина» и «Не стареют душой ветераны» входят в мой репертуар и являются одними из самых любимых, — отметил Шалунов. На церемонии присутствовала дочь композитора Алиса Серафимовна Туликова. Напомним: Песни Туликова в советские годы исполняли Клавдия Шульженко, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, группа «Самоцветы», ансамбль им. Александра Александрова и многие другие. Одни из наиболее известных произведений композитора — «Мы за мир», «Марш советской молодежи», «Не стареют душой ветераны», «Любимые женщины», «Бамовский вальс» и многие другие.