Марии Кожевниковой, обрушившейся на российское ТВ, припомнили Аллочку из «Универа»

СЕГОДНЯ 16:37 2018-03-02T16:49:59+03:00

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Этой успешной и энергичной женщине, как и большинству россиян, иногда хочется развлечься, к примеру, включив телевизор. Но, судя по последней публикации Марии в соцсети, российское телевидение напротив, выводит ее из себя. В самый разгар предвыборной кампании Кожевникова обрушилась на то, что производят для зрителя отечественные телеканалы.

- Пиар-кампанией выборов и кандидатов, как в принципе всем информационным полем в последнее время, теперь управляет хайп! Ну что, пришли к тому, к чему стремились?! На мой взгляд, да. Наивно было предполагать, что гуру пиара не чувствует тренд и будет игнорировать популярность подобным образом, тем более, общество уже к этому подпривыкло, правда, на политической арене его ожидаешь меньше всего, но для популярности...

Я объясню свою мысль об обоюдном пиаре кандидатов, который сейчас пытаются завернуть в красивый фантик в поддержку женщин, когда тот же Жириновский, которого, к слову, вывести можно за пол секунды, оскорблял, унижал беременную журналистку, то никаких движений у женщин это не вызывало? А почему? Ответьте себе сами, посмотрев в интернете, сколько раз Жириновский позволял себе и мат, и драки, и оскорбления. На самом деле, проблема глубже на мой скромный взгляд, если раньше ТВ делал отбор людей, которых показывают всей стране и старались социально нести ответственность, то с появлением интернета все правила изменились. Теперь телевизор показывает кого угодно, главное, чтобы рейтинги были!!! А рейтинги будут, и тут надо признать, что вина лежит не только на руководителях и редакторов каналов, но и на нас, потому как мозг на негатив реагирует ярче и быстрее! Вы не заметили, что федеральные каналы решили «изнасиловать» своих зрителей?! Причем настолько цинично и много раз, что уже даже сама история меркнет по сравнению с тем, что «творит» наше ТВ. А история про Джигарханяна? Тревожно! Если взрослые ещё могут справиться, то дети нет! Это «цунами», которое смывает все, что есть в голове! Кто-то скажет, выключи телевизор, да уже, отвечу я, но все равно «брызги» летят отовсюду. И не спрятаться, не скрыться, как говорится. В общем, мне было бы интересно услышать и Ваше мнение, а к вопросу поддержки женщин, я всегда безусловно за, но не для пиара! - считает Мария.

Большинство и подписчиков актрисы согласились с ней. Но были и те, кто роль Аллочки из «Универа» Кожевниковой припомнил:

myloveeverithing: О Боже! И это все говорит человек, который снимался в второсортном сериале, который приучает молодежь к сексу без обязательств, к легким деньгами и низменным желаниям. Молчали бы уже про телевидение.

Мария молчать не стала и ответила:

- Вы не слышали о жанре ситуационная комедия, где высмеиваются человеческие пороки????!! Нет?! Тогда, может, тех, кто снимаются в фильмах ужасов сразу сажать в тюрьму в жизни, за насилие???

Напомним, 33-летняя артистка и бывшая народная избранница счастлива в браке и в профессии. Мария Кожевникова «выстрелила» ролью в молодежном сериале «Универ» и на крыльях популярности актерской долетела аж до Госдумы предыдущего созыва. Параллельно с карьерой политической она продолжала реализовываться как артистка и как мать.

На сегодня Мария Кожевникова в свои годы абсолютный уникум: они мать троих детей, достаточно востребованная актриса, да еще и политик.

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