На мумиях, выставленных в Британском музее, обнаружены загадочные татуировки

СЕГОДНЯ 16:45 2018-03-02T16:44:44+03:00

Ученые теряются в догадках, пытаясь понять, что значат эти 4 S на мумии, возраст которой более 5 тысяч лет.

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Более 100 лет пролежали в Британском музее (British Museum) мумии, обнаруженные в конце XIX века в окрестностях древнего египетского города Гебелейна — мужская и женская. Но лишь недавно ученые тщательно их обследовали. Британцы Рене Фридман (Renеe Friedman) и Дэниел Антуан (Daniel Antoine) с коллегами из Дании и Германии взглянули на мумии в инфракрасных лучах. Благодаря чему на их коже стали хорошо заметны татуировки. О своих открытиях они рассказали в журнале Journal of Archaeological Science.

Спустя 100, проведенных в Британском музее, мумии преподнесли сюрприз.

Мумиям от 5017 до 5350 лет. Такой результат дало радиоуглеродное датирование. Стало быть, и татуировкам не меньше лет. Что позволяет отнести их к самым древним в мире. Прежние татуировки, которые находили на мумиях, были на тысячу лет моложе.

У мужчины «наколото» изображения тура — древнего гигантского дикого быка, достигавшего в холке 2 метров и весящего тонну. Рядом — изображение гривистого барана. По мнению экспертов, древние люди верили, что подобные татуировки придают мужчинам силу, в том числе и мужскую, делают плодовитее, резвее и удачливее. Но татуированному мужчине его наколки не сильно помогли — его убили ударом в спину. «Джинджир» - так ученые называли татуированного из-за ярко рыжего цвета его волос — прожил 21 год.

Рыжий с наколками в виде тура и барана.

У женщины татуировка в виде четырех «S». Подобные символы встречаются на ритуальных сосудах, но что они означают, остается непонятным.

По одной из гипотез, женщина была жрицей, статус которой постепенно повышался. Каждому повышению соответствовала дополнительная «S» на коже. Вроде еще одной звездочки на погонах военных.

Предположительно жрица с загадочными символами на коже.

Конечно, отмечают исследователи, известны столь же древние татуировки, например те — более 60 штук, которые были обнаружены на теле так называемого «Ледяного человека» по имени Отци - мумии найденной в Альпах. Ей примерно столько же лет, сколько и татуированным египетским мумиям. Но «наколки» у Отци примитивные — в виде линий разной длины и точек. У египтянина же затейливые — в виде фигурок. У египтянки — вообще загадочные.

В таком виде нашли мумию Отци - Ледяного человека.

Одна из татуировок Отци.

Кстати, и Отци, и татуированные египетские тела мумифицировались естественным образом — Отци во льдах при низкой температуре, египтяне на жаре в сухой среде. Сохранились примерно одинаково.