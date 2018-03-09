Борьбу с коррупцией на Востоке решили начать с отказа от пышных свадеб

СЕГОДНЯ 14:12 2018-03-09T14:28:54+03:00

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Глава Узбекистана намерен запретить пышные свадьбы. Резко ограничить число гостей и время пиршества. Мотивация такова: «Простой человек, чтобы выдать замуж четырех дочерей, должен повеситься. Другого выхода нет! Он влезет в долги, не будет заботиться о своем здоровье, не пойдет к врачам, а будет копить на свадьбы».

В этой связи он также и запретил чиновникам посещать свадьбы. Особенно налоговикам и прокурорам, ибо сие, по мнению президента, есть часть коррупции.

Что-то мне сразу вспомнилось: «Скажи, Марим, прокурор у Вас?» - «Все у нас, весь город у нас, только вас ждали. Вина дорогим гостям!»

По мне, так президент абсолютно прав. На кой она, эта восточная показушная свадебная пышность, после которой надо годами жить впроголодь, ограничивая во всем и себя, и своих детей. Традиция? Плохая традиция. А от всего плохого надобно избавляться.

Меня же в связи с Востоком такой вопрос терзает: почему узбеки, таджики столь массово едут к нам чистить улицы за небольшие деньги? А ведь Таджикистан и Узбекистан - это не израильская выжженная пустыня. Это плодородные в речных долинах земли. И эти земли могли приносить бы доход огромный. Почему евреи не едут в Москву чистить улицы, а выращивают в пустынях фрукты, овощи, которые продают у нас? И продают по нормальным ценам.

А вот узбекские и таджикские, например, орехи, включая грецкие, стоят в Москве аж 1 200, а то и 1 400 рублей (или около 22 долларов) за кило, ибо орехи в дефиците у нас и доступны только богатым людям.

При этом ореховодство не требует большого труда и вложений. Потому в том же Таджикистане закупочная цена на орехи, я изучал, 1 – 2 доллара. Получается, что на одних орехах при таком раскладе цен можно резко разбогатеть, если обуздать перекупщиков.

Но по словам таджиков, которые убирают снег в Москве, земледелием заниматься на родине очень накладно. По восточной традиции надо щедро одаривать огромное количество чиновников, проверяющих, и всяких вышестоящих паразитов.

В Москве южане тоже не изменяют своим традициям, но здесь количество паразитов и суммы взяток гораздо меньше. Поэтому выгоднее за небольшие деньги убирать грязь в России, чем у себя дома выращивать орехи, которые чуть ли не по цене икры.

Израильтяне же, по всему похоже, отказались от восточных традиций. От этого их продукт у нас привлекателен и недорог.

Из прямой речи Надежды Атаевой, президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии: «Коррупция в Узбекистане затронула все сферы власти и все сферы жизнедеятельности. Любой ассистент руководителя в стране без неофициального вознаграждения даже справки вам не выдаст…».

А посему лично я приветствую решение президента Узбекистана – ломать плохие восточные традиции. Если, конечно, он не остановится только на свадьбах. Если ударит по взяточникам всерьез. Тогда наиболее энергичные земляки его, что выехали на заработки, смогут домой вернуться и заняться полезным делом. Может, и я подамся в Узбекистан орехи выращивать, коли порядок будет.