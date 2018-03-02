Президент России Владимир Путин запустил две ТЭС в Калининградской области

2 Март 22:50 2018-03-02T22:57:03+03:00

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В Калининградской области ввели в эксплуатацию Маяковскую и Талаховскую ТЭС, суммарной мощностью 312 МВт. Строительство объектов вела вела компания «Калининградская генерация» - совместное предприятие АО «Роснефетгаз» и ПАО «Интер РАО». В торжественной церемонии запуска принял участие Президент РФ Владимир Путин, который находится в регионе с рабочим визитом.

Обеспечить энергобезопасность региона поручил лично глава государства. В рамках исполнения его поручения и были построены электростанции. Больше того, к 2021 году в Калининградской области возведут еще две ТЭС, тогда общая мощность комплекса достигнет одного ГВт. Важно, что все основное оборудование на запущенных и готовящихся станциях — отечественного производства. Так, на обеих ТЭС установлены по две газотурбинные установки мощностью 78 МВт каждая, изготовленные ООО «Русские газовые турбины» в городе Рыбинск Ярославской области. А генераторы на объекты приехали из научно-производственного объединения «Элсиб», что в Новосибирске.

Проект обошелся в сто миллиардов рублей.

- Единственным инвестором строительства является акционерное общество «Роснефтегаз», которое было создано для решения особо важных государственных задач, - подчеркнул председатель Совета директоров АО «Роснефтегаз» и Совета Директоров ПАО «Интер РАО» Игорь Сечин. - Строительство ТЭС один из самых эффективных проектов, который был реализован в кратчайшие сроки всего за полтора года. Ввод в эксплуатацию двух ТЭС позволил сформировать независимую энергосистему Калининградской области для перспективного развития экономики, укрепления социальной сферы и ЖКХ.

ТЭС нацелены на покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме региона.

- Самые современные Маяковская и Талаховская ТЭС построены в рекордные для таких объектов сроки, – отметил председатель Правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук. – Запуск новых станций уже сейчас позволит эффективно регулировать режимы работы энергосистемы области, что обеспечит надёжное энергоснабжение потребителей. А с вводом еще двух ТЭС калининградская энергосистема станет полностью самодостаточной и независимой от перетоков энергии из соседних государств.