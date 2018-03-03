Филипп Киркоров на 80-летии Вячеслава Зайцева вышел на подиум в своём первом концертном костюме

СЕГОДНЯ 02:00 2018-03-03T02:19:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 2-го марта, в театре Надежды Бабкиной «Русская песня» прошло празднование 80-летнего юбилея Вячеслава Зайцева.

Поздравить старого друга пришли Владимир Познер, Лидия Федосеева-Шукшина, Иосиф Давыдович Кобзон, Бари Алибасов со своими «нанайцами», модельер Игорь Гуляев, Дмитрий Певцов, Эвелина Хромченко, историк моды Александр Васильев... Многие из артистов, которые появились в Театре, вышли на сцену с сольными номерами.

Бари Алибасов привел «нанайцев»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одной из первых в фойе появилась Алла Пугачева. Примадонна - старая подруга Вячеслава Михайловича. Напомним, что именно ему принадлежит идея одеть Аллу в балахон, который на долгие годы станет ее любимой «формой одежды». Аллу тут же оккупировали поклонники, пытаясь сделать удачный кадр. Примадонна выглядела супер - белая шелковая рубашка, стильное украшение на шее, пиджак и узенькие брюки. Артистку быстренько увели наверх, чтобы она в покое переждала толчею, откуда она тихонечко спустилась в зрительный зал к началу представления. Тем временем, «артистические» первые ряды потихонечку заполнялись. Мы увидели неожиданно сложившуюся пару - Бари Алибасов по-хозяйски обнял Федосееву-Шукшину. Напомним, что раньше у продюсера «на-найцев» и народной артистки был роман. Он даже предложил ей руку и сердце, но актриса отвергла предложение Бари Каримовича. Но, видимо, старые чувства не ржавеют. Бывшие партнеры прекрасно общаются, но впервые за долгое время продемонстрировали свои отношения.

Напомним, что раньше у продюсера «на-найцев» и народной артистки был роман.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вообще, для нашей страны Зайцев сделал очень многое. Это правда - благодаря ему в нашей стране появилась мода. «Красный Диор» одевал и элиту, и состоятельных женщин, для которых было высшим шиком иметь наряд, сделанный в Доме мод на Проспекте Мира. А потом начал шить одежду и для среднего класса. Поэтому было немного обидно, что пришёл лишь артистический бомонд, а официальные лица не смогли вырваться. Зато Вячеслав Михайлович, как король, сидел на троне, в первом ряду «показа», который проходил специально для него. По правую руку - Алла Борисовна, по левую - Татьяна Михалкова. На сцене - его любимые модели и выдающиеся артисты, каждый из которых рассыпался в словах благодарности в адрес маэстро. Как старался Филипп Киркоров, агитируя весь зал спеть для юбиляра! Ведь Зайцев для него не просто модельер - в 1991-м году он принимал участие в показе российского кутюрье. Филипп даже принёс свой первый сценический костюм, автором которого был как раз Вячеслав Михайлович. Наряд (светло-серый брючный костюм) вынесли на сцену на манекене, похожего на Фила. А в плаще, который шёл в комплекте, поп-король вышел на сцену в сопровождении профессиональных манекенщиков - сам, как настоящая модель, как 27 лет назад! Красиво прошёлся туда-сюда, сорвав аплодисменты. Киркоров подарил Зайцеву тот самый наряд, чтобы он украшал его коллекцию - так надежнее. И спел вместе с залом свою «Ты, ты, ты». Надежда Бабкина со своим ансамблем «Русская песня» завела зал, устроив настоящие ай-люли. Кристина Орбакайте спела свою «Без тебя», а Дмитрий Певцов устроил настоящий театральный номер под песню Вертинского, три раза поклонившись в пол «от семейства Певчих Дроздов». Под выступление победительницы первого сезона шоу «Голос», Дины Гариповой, нам показали коллекцию Зайцева «Индия».

Филипп даже принёс свой первый сценический костюм, автором которого был как раз Вячеслав Михайлович.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не секрет, что долгие годы Вячеслав Зайцев сотрудничал с театрами. Нам показали видеопослание от худрука «Современника», Галины Волчек, которая рассказала про свое сотрудничество с модельером. - Я еду в Америку, 78-й год, холодная война. Меня пригласили, как первого советского режиссёра. Я говорю - Слава, что делать, у меня нет гардероба! И мы с ним покупали по четыре рубля в Пассаже платки, и из них делали рубашки. Было красиво, модно. Все тыкали пальцем и спрашивали, откуда это? И я говорю - Слава, делай мне что хочешь. Мне надо в чем-то выйти после спектакля, если будет успех. И гордилась тем, что у нас есть такой художник. И он сделал мне потрясающий наряд - такой вечерний плащ, очень необычный. Я говорю, мол, у тебя же нет никакой «бирочки», лейбла твоего. Возьми какую-нибудь тряпочку и напиши на ней «Слава Зайцев». Мы нашли простыню, от неё отрезали ровненький кусочек, написали и нашили под петелькой. В итоге действительно, у спектакля был большой успех, я вышла на сцену, после этого - приём. Дамы, собаки, ковры, и все показывают свои туалеты. Меня спрашивают - «А это у вас Диор»? Я говорю - нет, это лучше. В общем, заставили меня это снять, чтобы получше рассмотреть. И я с большим удовольствием рассказала, кто автор. Но самое главное, что я не привезла ничего из тех костюмов, который мне сшил Слава. Все забрали у меня те дамы, и хозяйка театра. Вот так он всем там понравился».

Иосиф Кобзон обратился к кутюрье, назвав его «мой юный друг»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иосиф Кобзон обратился к кутюрье, назвав его «мой юный друг», и сказал, что он был пионером дизайнерского движения, которого до него не было.

Со сцены зачитали поздравительные телеграммы от Владимира Путина : Дмитрия Медведева и Сергея Собянина, а так же сообщили, что телеграмму прислал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вячеслава Борисовича раз 20 искупали в аплодисментах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслава Борисовича раз 20 искупали в аплодисментах - и то маловато, конечно. Будем надеяться, что артист еще не один раз порадует нас своими коллекциями на Неделях Моды в Москве.