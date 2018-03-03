Редкий котенок, рожденный с “двумя лицами”, превратился одного из самых красивых питомцев в мире

СЕГОДНЯ 09:25 2018-03-03T16:03:45+03:00

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“Двуликие” коты - редкое зрелище. Питомец по имени Нарния быстро завоевал сердца пользователей сети. Британский короткошерстный, живущий во Франции, родился 28 марта 2017 года и уже превратился в звезду Instagram благодаря двухцветной мордочке - она у него наполовину черная, наполовину серая.

amazingnarnia Хозяйка начала фотографировать питомца с момента, когда тот был совсем крошечным

С самого начала было ясно, что Нарния будет необычным котом. Стефани Хименес, владелец питомца, начала фотографировать его с того момента, когда тот был совсем крошечным, но “двуликость” уже была заметна. Теперь, когда он вырос, это различие стало еще более ясным. Мех Нарнии стал пушистым и сглажен в прямую линию, которая делит его мордочку на две половины. Неудивительно, что Хименес выбрала такую подходящую кличку (напомним, Нарния - мир в стиле фэнтези, где животные обладают мистическими способностями и даже умеют говорить).

amazingnarnia С самого начала было ясно, что Нарния будет необычным котом

Хотя точная причина появления этого конкретного питомца неизвестна, другие кошки с такой мордочкой известны как химеры. Кошачья химера - это кошка, чьи клетки содержат два ДНК. Так получается, когда два эмбриона сливаются вместе.

amazingnarnia Кошки с такой мордочкой известны как химеры

amazingnarnia Нарния - кот породы британский короткошерстный

amazingnarnia Котик превратился в звезду Instagram благодаря двухцветной мордочке