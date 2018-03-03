2018-03-03T13:51:28+03:00
В мире

У Дональда Трампа и Хизер Науэрт - неувязочка

Администрация США противоречит сама себе
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Дональд Трамп развязал настоящую торговую войну, объявив о введении заградительных пошлин на импорт сталиДональд Трамп развязал настоящую торговую войну, объявив о введении заградительных пошлин на импорт сталиФото: REUTERS
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Американская администрация поражает противоречивостью своих заявлений и действий. О редкой некомпетентности современного дипломатического корпуса США говорилось уже не раз. Тут и послы, назначаемые за вклад в выборную кампанию действующего президента в благодарность, которые не знают не только языка страны пребывания, но и не имеют о ней никакого представления. Тут и невразумительные объяснения про газ, который Европа поставляет в Россию, и в случае откровенной беспомощности: «Это надо уточнить в офисе». И многое другое. Но сейчас речь не об этом.

Госдепартамент США разразился спичем в адрес российского «Газпрома», переставшего поставлять газ Украине, не выполнившую свою часть решений Стокгольмского арбитражного суда в части подписания дополнительного соглашения, без которого возобновление поставок невозможно. Наивно было бы думать, что Госдеп одобрил это решение или сказал хоть слово критики в адрес Украины. О чем вы?

- Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что «Газпром» будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, - заявила в своем микроблоге официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. - Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа.

Запомнили, да? Газ не должен быть оружием. А вот вопрос – а сталь может быть оружием? А алюминий? Нет не в виде там ракет, автоматов, пушек или даже пистолетов. Просто сталь как прокат, слябы и прочие изделия металлургии. Вопрос не праздный. Потому что буквально за несколько часов до мыслеизъявления Хизерт Науэрт ее самый большой босс, президент США Дональд Трамп развязал настоящую торговую войну, объявив о введении заградительных пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Более того, американский лидер назвал торговые войны «хорошим и легким решением для Америки». Решение Трампа уже вызвало протест у КНР, Евросоюза, Индии и России – основных производителей стали и алюминия. Но в Вашингтоне к этому протесту отнеслись наплевательски. Естественно, они же считают, что им разрешено все, что они пытаются запретить другим. Оно ведь хорошо для Америки.

Очень напоминает старый анекдот про чемпионат мира среди пофигистов, когда победителя спрашивают, действительно ли ему все по фигу.

- Да, - отвечает он. - А деньги, девушки, вино? – Нет. – простите, но у вас тут неувязочка. – А вот ваши неувязочки мне совершенно по фигу.

Но если так, то господа из Госдепартамента могут оставить свои мнения при себе. Их хотения и неувязочки нам тоже… Как в анекдоте.

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